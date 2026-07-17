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Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Las ’leonas’ reciben en casa al conjunto ’celeste’ con la consigna de hacerse con el primer título de la temporada. El global está igualado luego del 2-2 en la ida

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05:49 hsHoy

¡Día de partido! Universitario y Sporting Cristal se enfrentan hoy, viernes 17 de julio, en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Monumental.

05:48 hsHoy

Así se definirá el título de la Liga Femenina 2026

El empate en el primer duelo dejó la serie totalmente abierta y aumentó la expectativa de cara al desenlace del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Universitario de Deportes llega con la oportunidad de definir el título en casa, contando con el aliento de su público en el estadio Monumental. A continuación, los escenarios de definición:

  • Si gana Universitario la final vuelta: este escenario le dará el trofeo del Torneo Apertura 2026, sin importar el marcador. La igualdad en el primer cotejo, no da ventaja a ningún equipo, solo necesita la victoria.
  • Si gana Sporting Cristal la final vuelta: este panorama coronará como ganadoras a las ‘cerveceras’ y celebrará de visita ante los hinchas de la ‘U’. Un logro que hace varios años no ha podido conseguir.
  • Si hay empate en Universitario vs Sporting Cristal en final vuelta: de mantenerse la igualdad en el segundo cotejo, se resolverá al ganador por tanda de penales. Los doce pasos determinará el título, no habrá tiempo extra.
¿Cómo se definirá el título de la Liga Femenina 2026? (Sporting Cristal)
¿Cómo se definirá el título de la Liga Femenina 2026? (Sporting Cristal)
05:48 hsHoy

“Universitario no necesita esa ayuda”: La dura queja de Sporting Cristal por el arbitraje en final ida de la Liga Femenina 2026

Alonso Galdos, jefe deportivo de las ‘rimenses’, criticó el polémico penal cobrado a favor de las ‘leonas’ y aseguró que sus jugadoras terminaron indignadas por lo ocurrido en el estadio Alberto Gallardo

Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal, criticó arbitraje en final ida ante Universitario. Crédito: Prensa SC
Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal, criticó arbitraje en final ida ante Universitario. Crédito: Prensa SC

El empate 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 dejó una fuerte polémica por el penal que permitió a las ‘cremas’ igualar el marcador. Tras el compromiso disputado en el estadio Alberto Gallardo, Alonso Galdos, jefe deportivo del cuadro ‘celeste’, expresó su indignación con el desempeño arbitral y aseguró que esa decisión terminó condicionando el resultado.

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05:48 hsHoy

Daniel Ureta será el juez de la final vuelta entre Universitario y Sporting Cristal tras un polémico partido de ida por Liga Femenina

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a la terna arbitral para el duelo definitorio del primer certamen en medio de los reclamos de la delegación ‘celeste’ por el rendimiento de los colegiados en la final de ida

Daniel Ureta será el encargado de impartir justicia en el Estadio Monumental este viernes por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Crédito: Liga 1.
Daniel Ureta será el encargado de impartir justicia en el Estadio Monumental este viernes por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Crédito: Liga 1.

La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina ya tiene equipo arbitral definido. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó las designaciones para el encuentro decisivo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental, y la principal novedad es que el compromiso será dirigido por un árbitro masculino.

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05:48 hsHoy

El desarrollo de la primera final

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizaron un vibrante empate 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un compromiso de alto ritmo, con alternativas para ambos equipos y un marcador que dejó la definición del campeonato completamente abierta para la revancha en el Estadio Monumental.

Las dueñas de casa tomaron la iniciativa gracias al desequilibrio de Tamara Alves, quien firmó un doblete para adelantar en dos ocasiones al conjunto dirigido por Vivian Ayres. La atacante brasileña fue la principal arma ofensiva de Sporting Cristal y estuvo cerca de darle una valiosa ventaja de cara al partido decisivo.

No obstante, Universitario respondió con personalidad cada vez que estuvo en desventaja. Scarleth Flores marcó el primer empate de las ‘cremas’, que nunca renunciaron al ataque pese al nuevo gol de Alves. Cuando el triunfo parecía quedarse en el Gallardo, un penal sancionado en los minutos finales cambió el desenlace del encuentro.

Pierina Núñez asumió la ejecución desde los doce pasos y no falló, decretando el 2-2 definitivo. Con la igualdad, la llave quedó completamente abierta y será el duelo de vuelta en Ate el que determine al campeón del Torneo Apertura, en una serie que promete mantener la intensidad y la emoción hasta el último minuto.

El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .
05:48 hsHoy

Horarios del Universitario vs Sporting Cristal

Este partido comenzará a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Chile y Venezuela; y a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de la Liga Femenina 2026.
Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.
05:47 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal: canal TV de la final vuelta

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados seguir la transmisión del partido desde cualquier lugar y sin restricciones, de manera gratuita y en tiempo real.

Bicolor+ emitirá el encuentro correspondiente a la final del torneo, facilitando el acceso a cada jugada y al desarrollo completo de la definición a través de internet, con un solo clic.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial en su sitio web, con la previa del partido, el seguimiento minuto a minuto, videos de los goles e incidencias, y todos los detalles de la segunda final. De este modo, los usuarios podrán mantenerse informados sobre cada momento clave del certamen.

Universitario y Sporting Cristal disputarán el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental.
Universitario y Sporting Cristal disputarán el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental. Crédito: Instagram Universitario.

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