Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

¡Día de partido! Universitario y Sporting Cristal se enfrentan hoy, viernes 17 de julio, en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . El encuentro está programado para las 20:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Monumental.

Si hay empate en Universitario vs Sporting Cristal en final vuelta: de mantenerse la igualdad en el segundo cotejo, se resolverá al ganador por tanda de penales. Los doce pasos determinará el título, no habrá tiempo extra.

Si gana Sporting Cristal la final vuelta: este panorama coronará como ganadoras a las ‘cerveceras’ y celebrará de visita ante los hinchas de la ‘U’. Un logro que hace varios años no ha podido conseguir.

Si gana Universitario la final vuelta: este escenario le dará el trofeo del Torneo Apertura 2026, sin importar el marcador. La igualdad en el primer cotejo, no da ventaja a ningún equipo, solo necesita la victoria.

El empate en el primer duelo dejó la serie totalmente abierta y aumentó la expectativa de cara al desenlace del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . Universitario de Deportes llega con la oportunidad de definir el título en casa, contando con el aliento de su público en el estadio Monumental. A continuación, los escenarios de definición:

El empate 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 dejó una fuerte polémica por el penal que permitió a las ‘cremas’ igualar el marcador. Tras el compromiso disputado en el estadio Alberto Gallardo, Alonso Galdos , jefe deportivo del cuadro ‘celeste’ , expresó su indignación con el desempeño arbitral y aseguró que esa decisión terminó condicionando el resultado.

La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina ya tiene equipo arbitral definido. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó las designaciones para el encuentro decisivo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal , que se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental, y la principal novedad es que el compromiso será dirigido por un árbitro masculino.

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El desarrollo de la primera final

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizaron un vibrante empate 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un compromiso de alto ritmo, con alternativas para ambos equipos y un marcador que dejó la definición del campeonato completamente abierta para la revancha en el Estadio Monumental.

Las dueñas de casa tomaron la iniciativa gracias al desequilibrio de Tamara Alves, quien firmó un doblete para adelantar en dos ocasiones al conjunto dirigido por Vivian Ayres. La atacante brasileña fue la principal arma ofensiva de Sporting Cristal y estuvo cerca de darle una valiosa ventaja de cara al partido decisivo.

No obstante, Universitario respondió con personalidad cada vez que estuvo en desventaja. Scarleth Flores marcó el primer empate de las ‘cremas’, que nunca renunciaron al ataque pese al nuevo gol de Alves. Cuando el triunfo parecía quedarse en el Gallardo, un penal sancionado en los minutos finales cambió el desenlace del encuentro.

Pierina Núñez asumió la ejecución desde los doce pasos y no falló, decretando el 2-2 definitivo. Con la igualdad, la llave quedó completamente abierta y será el duelo de vuelta en Ate el que determine al campeón del Torneo Apertura, en una serie que promete mantener la intensidad y la emoción hasta el último minuto.