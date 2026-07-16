El testimonio del autor de la bandera de Malvinas y la historia de cómo la ingresó a la cancha

La bandera en el hotel y luego en mano de los jugadores después de ganarle a Inglaterra

Cuando Giovani Lo Celso se agachó en el borde del área, la sábana se convirtió en un símbolo para toda la Argentina. La desplegó frente a las cámaras y la tribuna, y en ese instante la frase “Las Malvinas son argentinas” dejó de ser un mensaje improvisado para convertirse en una de las imágenes más virales del triunfo argentino ante Inglaterra en las semifinales del Mundial.

No era un trapo más. Detrás de esa tela había una historia de ingenio, riesgo y anonimato: nacida horas antes en una habitación de hotel, pintada con materiales de ferretería y transportada al estadio de la manera más improbable. El recorrido de esa sábana recortada fue desde los pasillos de un alojamiento en Atlanta hasta el centro del campo del Mercedes-Benz Stadium.

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La idea que nació el mismo día del partido

El autor es de Villa Luro, un barrio del oeste de la ciudad de Buenos Aires, y tiene 33 años. Le hizo llegar una serie de mensajes a Infobae, porque prefiere mantener el anonimato para evitar problemas con la seguridad de Estados Unidos. El joven está en el Mundial desde el comienzo y el plan es quedarse para el domingo ver la final contra España en Nueva Jersey.

Milei habló de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección: "Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático"

No tenía un plan elaborado ni materiales preparados con anticipación. La decisión se tomó el mismo día del partido, con lo que había a mano.

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“La bandera la hicimos el mismo día del partido. Fuimos a un Home Depot y compramos una pintura barata y un pincel, no gastamos ni 10 USD”, contó en un mensaje.

No hubo tela especial ni tiempo para buscar materiales más adecuados. Tomaron la sábana de la cama del hotel, la cortaron por la mitad y la tiraron en el piso. Ahí la pintaron. La consigna era simple. Un mensaje visible, directo y reconocible, que llegara a los jugadores en el partido más cargado de historia del torneo.

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“La idea surgió para llevar el mensaje que todos los argentinos sentimos, y más en este partido tan importante”, explicó.

Una imagen de la trastienda de cómo nació la bandera

Cómo entró al estadio

La organización del torneo había prohibido el ingreso de cualquier pancarta o bandera con referencias al conflicto de Malvinas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa que habría controles especiales para impedir alusiones a la guerra de 1982. El grupo lo sabía y actuó en consecuencia.

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La solución fue tan simple como arriesgada. Doblar la bandera hasta reducirla al mínimo y ocultarla en las partes íntimas del autor para cruzar los controles del estadio. “La pude meter en mis partes íntimas, la doblé todo lo más que pude y entramos”, relató.

Una vez adentro, la estrategia fue esperar el momento preciso. Sin entradas para el sector más próximo al campo, el grupo aguardó hasta los últimos minutos del partido y aprovechó el movimiento de la tribuna argentina para ubicarse detrás del arco en el que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcarían los goles de la clasificación.

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El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Cinco minutos, un efectivo y una botella de plástico

Faltaban cinco minutos para el final cuando un efectivo de seguridad advirtió la situación e intentó retirarlos. En medio de la discusión, cuando les avisaron que iban a buscar a un policía, el grupo tomó una decisión. Sacrificar la bandera antes de que se la quitaran.

Para que no perdiera vuelo al cruzar el aire, envolvieron una botella de plástico en su interior y la lanzaron hacia el campo. La sábana viajó enroscada y cayó cerca del área.

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Lo Celso fue el primero en acercarse. Sin saber todavía qué decía, la desplegó. Enseguida se sumaron Cristian Romero y Lisandro Martínez. Los tres sostuvieron el mensaje ante la tribuna y las cámaras, y lo tendieron sobre el césped. En minutos, la imagen dio la vuelta al mundo.

“Yo se la tiré a Montiel y él la agarró y se la pasó a Lo Celso, que la mostró primero”, precisó el autor.

El mozo del plantel confirmó que la bandera viaja junto al plantel

La reacción del Reino Unido y la amenaza de sanción

El gesto no tardó en generar una respuesta diplomática. El Gobierno británico solicitó a la FIFA que investigara a la selección argentina por exhibir la bandera y violar las normas del torneo, que prohíben mensajes de contenido político en los estadios.

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La portavoz del primer ministro Keir Starmer declaró ante los medios: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sin duda lo son”. Agregó que la posición del Reino Unido “no ha cambiado”, que “la autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas” y que el compromiso de su país “nunca flaqueará”.

El ministro de Ciencia, Peter Kyle, fue más directo en declaraciones a la BBC: “Fue totalmente inapropiado. La política debe mantenerse al margen del fútbol. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”.

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La FIFA analiza una posible sanción, en principio económica, para los futbolistas que participaron en la exhibición.

La foto de la bandera en el hotel de Atlanta antes del partido entre Argentina-Inglaterra

“Está en buenas manos”

Cuando terminó la fiesta en el césped, el autor intentó recuperar la bandera. Ya era tarde. Un colaborador del plantel la había llevado rumbo al vestuario. El temor no era perder un recuerdo personal, sino que terminara olvidada en algún rincón del estadio o en un cesto de basura.

La respuesta llegó horas después. Patricio Auber, mozo del plantel, publicó una foto en Instagram junto a la bandera con una aclaración: “A quien corresponda... ¡Está en buenas manos!”. El autor, al verla, supo que estaba a salvo. “Y la bandera todavía la tienen los jugadores”, confirmó a Infobae.

Por ahora, la sábana sigue junto al equipo. Descansa en el hotel del plantel y existe la posibilidad de que viaje con la delegación a Nueva York para la final del Mundial 2026, antes de regresar a manos de quien la fabricó. También podría quedar guardada junto a otros objetos que el staff fue conservando durante el torneo: pelotas, camisetas, banderines, estatuillas al mejor jugador de cada partido y placas que la AFA recibió de distintos organismos en reconocimiento a su recorrido en el torneo.

La sábana de hotel pintada con menos de 10 dólares en materiales, doblada al extremo para cruzar controles, lanzada con una botella de plástico adentro para que no perdiera vuelo. Esa es la simple historia de una de las postales más difundidas del Mundial 2026.