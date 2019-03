Los focus group que tiene el Gobierno son bastante claros. La familia argentina está dividida entre una mamá y un papá que se detestan entre sí, al punto que no se hablan. Un hijo se fue a vivir con mamá, otro se fue a vivir con papá, pero hay un tercer hijo que no sabe qué hacer. Siempre creyó que mamá era una egoísta (se pronuncia un insulto que no viene al caso), que solo piensa "en llevársela toda", pero papá es un tonto (también en este caso se lo define con una muy mala palabra) que "no logra meter una pelota en el arco". ¿Qué hacer?