Sano y salvo: Turista francés reportado como desaparecido en Trujillo fue hallado fuera de peligro en hostal del Centro Histórico

El turista francés Poyer Boris, de 30 años, fue reportado como desaparecido en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, hace seis días.

El turista francés Poyer Boris, de 30 años, fue reportado como desaparecido en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, en La Libertad, tras dejar su hospedaje en la playa Malabrigo el 10 de julio y no regresar.

La alerta se activó cuando se descubrió que todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, permanecían en la habitación del hospedaje Santa Anita. Según fuentes policiales, Boris había mostrado interés en explorar una cueva cercana a La Punta, un punto conocido por su atractivo natural y condiciones particulares.

Testimonios recogidos en la zona indicaron que el visitante vio un video donde un operador turístico local recorría la cueva, lo que habría despertado su curiosidad. Allegados a Boris le recomendaron no aventurarse solo, pero surgió la sospecha de que intentó llegar hasta el lugar por su cuenta.

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“Ingresamos con el apoyo de los vecinos hasta la parte más profunda, pero no encontramos rastro alguno”, señaló uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo de búsqueda se extendió al borde costero y zonas aledañas, sin hallar indicios de accidente. Ante la falta de pistas, la alerta de desaparición fue difundida a hospitales, comisarías, morgues y a la Interpol.

La comunidad local, junto a unidades de Salvataje y Seguridad Ciudadana, colaboró en la inspección de la cueva y áreas cercanas. Mientras tanto, la ausencia de información sobre su paradero mantuvo la preocupación entre familiares y autoridades.

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Buscan a turista francés que desapareció tras salir de su hospedaje en Puerto Malabrigo.

Encontrado en un hostal de Trujillo

Tras seis días de búsqueda, un trabajo coordinado entre el teniente PNP Kelwin Cruz Córdova, jefe de la comisaría rural de Rázuri, y el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la región policial La Libertad, permitió ubicar a Poyer Boris en una habitación de un hostal del Centro Histórico de Trujillo.

La información confidencial gestionada por la policía resultó clave para dar con el paradero del ciudadano francés, quien fue hallado “sano y salvo”, sin signos de peligro y en buen estado de salud.

El operativo, liderado por miembros de la PNP, fue registrado en video y difundido por medios locales. Las imágenes muestran el momento de la intervención, en la que se confirma que Boris se encontraba seguro y sin lesiones.

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Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los detalles de su desaparición y los motivos que llevaron al turista a alojarse en Trujillo sin informar a su entorno.

La noticia del hallazgo fue recibida con alivio por la comunidad, que había seguido de cerca el caso. El episodio refleja la capacidad de respuesta de los equipos policiales y el valor de la cooperación ciudadana en situaciones de alerta.

Turistas desaparecidos en Perú el 2026

No existe una cifra oficial consolidada del total de turistas extranjeros desaparecidos en el Perú en lo que va de 2026, ya que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no desglosan de forma pública y constante a los viajeros del total de denuncias. Sin embargo, a nivel macro, las autoridades registran más de 9.000 denuncias de personas desaparecidas en general durante el primer semestre de este año.

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En el ámbito del turismo, la gran mayoría de reportes de desapariciones de extranjeros en 2026 han estado vinculados a accidentes por avalanchas o extravíos durante turismo de alta montaña en Áncash y Cusco.

Casos de turistas extranjeros reportados en 2026:

Turistas canadienses, mexicanos y brasileños : En junio, una avalancha en el nevado Tocllaraju ( Áncash ) sepultó a una turista canadiense y a un mexicano, cuyos cuerpos fueron recuperados. Asimismo, tras 24 días de búsqueda en el nevado Artesonraju, se rescató el cuerpo del montañista brasileño Edson Vandeira junto a dos guías peruanos.

Andinistas españoles : Tres turistas españoles se extraviaron en julio a más de 6.000 metros en el nevado Huascarán, pero fueron rescatados con vida por la Policía de Alta Montaña.

Turistas de EE. UU. y Canadá: Una canadiense que estuvo perdida en la Laguna Cococha (Madre de Dios) fue hallada a salvo a inicios de julio. En Cusco y Apurímac también se reportaron extravíos temporales de excursionistas estadounidenses que terminaron en rescates exitosos.