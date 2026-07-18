Gol de Pierina Núñez con remate colocado para aumentar ventaja de Universitario ante Sporting Cristal en final vuelta de Liga Femnina 2026

El viernes 17 de julio, Universitario de Deportes fue local ante Sporting Cristal en la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El equipo ‘crema’ se adelantó temprano en el marcador con un gol de Sofía Oxandabarat y amplió la diferencia mediante un penal convertido por Pierina Núñez.

Sucedió a los 22 minutos de juego. Núñez, que insistía en buscar una falta, disputó el balón con Angie Tomateo y recibió un codazo en el rostro. El árbitro Daniel Ureta, atento y cerca de la acción, cobró penal de inmediato.

Ureta también determinó que la jugada merecía tarjeta amarilla y amonestó a Tomateo. Núñez se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0 para Universitario, con un remate al primer palo, mientras la arquera Fernanda Lizárraga se lanzó hacia el otro costado.

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Con ese gol, la delantera peruana sumó 12 tantos en la temporada, igualando a Sofía Oxandabarat como máxima artillera del equipo.

Pierina Núñez marcó gol para el 2-0 de Universitario ante Sporting Cristal en la final vuelta de la Liga Femenina 2026. Créditos: Bicolor+

Así fue el 1-0 de Universitario: golazo de Oxandabarat

La acción ocurrió a los 7 minutos de iniciado el partido. Esthefany Espino envió un pase largo que llegó a Pierina Núñez, quien, pese a la marca, asistió de primera con el muslo. Claudia Domínguez tomó el balón y habilitó a Sofía Oxandabarat, que se metió hacia el centro, superó a una defensora y remató con fuerza de derecha.

El disparo ingresó en el ángulo, dejando sin reacción a Fernanda Lizárraga y estableciendo el 1-0 en el estadio de Ate. El tanto provocó la celebración en Universitario, que se adelantó en la serie y se acercó al título del Apertura.

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Sofía Oxandabarat se ha convertido en una pieza fundamental para la ‘U’ en este primer semestre. La delantera uruguaya encabeza la lista de goleadoras del equipo con 12 goles y se ha posicionado como uno de los refuerzos más sobresalientes de la Liga Femenina.

Apenas a los 6 minutos del partido, Sofía Oxandabarat sorprende a todos con un remate increíble que se clava en el arco. ¡Un golazo que puso en ventaja a 'Las Leonas' e hizo vibrar a toda la hinchada crema en la final! | Bicolor

Cristal descontó en el primer tiempo

A pesar de que Universitario mantenía el control del partido, Sporting Cristal consiguió acercarse en el marcador durante la primera parte. Gabriela Bórquez, arquera de la ‘U’, intentó interceptar un avance de Giovana Soares y cometió falta dentro del área.

El juez Daniel Ureta cobró penal para las ‘celestes’. Tamara Alves, también brasileña como Soares, asumió la ejecución y remató cruzado con potencia. Bórquez logró anticipar la dirección y rozó el balón, pero no pudo impedir el 2-1.

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Las jugadoras de Sporting Cristal recogieron rápidamente la pelota para reiniciar el juego y buscar la igualdad. El primer tiempo finalizó con ventaja de 2-1 para las ‘leonas’. Ante esta situación, la directora técnica Vivian Ayres tuvo que modificar su estrategia en el estadio Monumental para intentar empatar.

En un momento clave del partido, Tamara Alves ejecuta un magnífico penal y marca el descuento para Sporting Cristal. La portera de Universitario no pudo hacer nada ante la precisión del disparo.

El ganador del Torneo Apertura se clasificará a la Copa Libertadores 2027

El equipo que logre la victoria en la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 no solo se consagrará campeón de la etapa, sino que también obtendrá un lugar en los Play-Offs por el título nacional y asegurará su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027.

Además, el ganador recibirá un premio económico otorgado por la Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol, que asciende a 50 mil dólares, aproximadamente 169 mil soles. Por este conjunto de incentivos, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputan el encuentro en el estadio Monumental con la máxima exigencia para alcanzar el triunfo.

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