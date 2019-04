Sin embargo, la mayoría de las mujeres y hombres presentes se quedaron pensando en un momento del video que el jefe de Gabinete les exhibió, donde se habla de que, en el juego infinito, las empresas a las que no les importa el resultado de corto plazo no abandonan "porque no lograron el objetivo en la fecha fijada, porque eso no quiere decir que no se logre".