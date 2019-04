"La Argentina puede salir del pozo con una reforma agraria, lo que implica que no existan más personas que tengan 10 mil hectáreas. Lázaro Báez es uno de ellos, no creo que Cristina piense en expropiar y distribuir la tierra. No podemos tener un proyecto energético basado en Vaca Muerta, no creo que garantizar la energía a costa del ambiente a partir de la aplicación del fracking sea bueno para el país, probablemente ella piense que es necesario para el desarrollo industrial", abundó.