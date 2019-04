Diciembre de 2015. Apenas cinco días después de asumir en Vialidad Nacional, un organismo desbordado, con más de 200 empresarios reclamando deudas, Javier Iguacel se topó con Austral Construcciones, casi de casualidad. "Había 1500 despedidos en Santa Cruz que estaban subcontratados por Vialidad, piquetes por todos lados y gomas quemadas. Me informé directamente de la situación porque no me había avisado el jefe del distrito. Me enteré que hubo una reunión donde estuvo el gobierno provincial, los representantes de Austral, del sindicato, y una persona en representación de Vialidad Nacional que en realidad pertenecía a Vialidad provincial", relató ayer el ahora ex funcionario al declarar en el juicio por la "ruta del dinero K".