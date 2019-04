Dos de los juicios que tiene la ex presidente Cristina Kirchner -"Los Sauces" y "Hotesur" se quedaron sin tribunal oral para juzgarlos. Y el primer juicio, que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo, corre riesgo de no poder comenzar. Todo ese se debe a lo que en tribunales llaman "competencia" y que es la discusión sobre qué juzgado o tribunal debe llevar una causa. En los casos de la ex presidente, los tribunales orales que salieron sorteados para intervenir resolvieron que tienen que hacerlo otros, pero estos, a su vez, dicen que a ellos no les corresponde.