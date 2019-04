Diez días atrás Uñac reapareció en la escena nacional y dejó un mensaje sorpresivo sobre sus pretensiones en el corto plazo. "Banco a Lavagna y no sería un disparate ser su vice", dijo en una entrevista televisiva. La frase retumbó con fuerza en el peronismo y en el kirchnerismo. El sanjuanino se inclinó por la candidatura del ex ministro de Economía, que aún no confirmó su decisión pero que avanza en la construcción de su proyecto político. Además, dejó en claro que Cristina Kirchner no debería postularse nuevamente a la presidencia.