"Pretende V.S., sin más y en atropello a las garantías constitucionales que me amparan a esta parte, ser en un mismo caso, acusador y juzgador. Por otro lado, y a mayor abundamiento, no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez, dilatoriamente se empeña en no abordar. Planteos estos que no resultan irrelevantes puesto que ponen en crisis la condición de juez natural en el proceso y la validez de lo actuado a mi respecto", señaló en el texto.