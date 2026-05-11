Avance semanal de ‘La Promesa’ del 11 al 15 de mayo: Alonso descubre la verdadera identidad de Vera

'La Promesa': Avance semanal del 11 al 15 de mayo

La Promesa entra en una de sus semanas más delicadas tras un cierre anterior marcado por una revelación que lo cambia todo: Pía ha descubierto que “Mercedes del Amor” es Leocadia, lo que la sitúa directamente en el epicentro del asesinato de Jana. La doncella queda completamente desbordada ante una verdad que no solo le afecta a nivel emocional, sino que amenaza con romper el frágil equilibrio del palacio.

Mientras intenta decidir qué hacer con esa información, el resto de personajes continúa atrapado en una espiral de conflictos que no deja de crecer. El chantaje del duque de Carril aprieta cada vez más a Manuel y a la familia Luján, al mismo tiempo que la enfermedad de Adriano da un giro devastador con la confirmación de su ceguera.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En paralelo, las relaciones personales se tensan al máximo: alianzas que se rompen, secretos familiares que salen a la luz y decisiones que empiezan a marcar el futuro de todos los habitantes de La Promesa. Nada parece estable y cualquier movimiento puede desencadenar una nueva catástrofe.

Lunes 11 de mayo – Capítulo 831

'La Promesa': Pía vive un calvario tras descubrir que Leocadia es Mercedes del Amor. (TVE)

Pía intenta asimilar el impacto de su descubrimiento sobre Leocadia, completamente bloqueada y sin saber cómo actuar. Teresa decide romper definitivamente con Cristóbal tras sentirse traicionada.

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Manuel revela a Alonso que Vera es hija del duque de Carril, lo que cambia por completo la situación en palacio. Estefanía sigue presionando a Carlo con su supuesto embarazo, aunque él empieza a resistirse.

Adriano recibe el apoyo de Martina en un momento especialmente delicado, mientras las tensiones entre Santos y el servicio siguen aumentando.

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Martes 12 de mayo – Capítulo 832

'La Promesa': Leocadia se ofrece a ayudar con la boda. (TVE)

Tras su enfrentamiento con Leocadia, Pía queda muy afectada, mientras Manuel informa a Alonso del chantaje del duque de Carril. El marqués reacciona indignado y busca soluciones más firmes.

Leocadia sorprende al ofrecerse para ayudar con la boda de Curro y Ángela, aunque su propuesta de celebrarla en el lugar donde murió Eugenia genera un fuerte rechazo.

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Adriano confiesa sus miedos a Curro, Julieta empieza a notar que Manuel oculta algo y Alonso amenaza al duque de Carril con la Guardia Civil.

Miércoles 13 de mayo – Capítulo 833

'La Promesa': María Fernández intuye que Carlo y Estefanía ocultan algo. (TVE)

El duque de Carril frena la denuncia con amenazas de escándalo, obligando a Alonso a cambiar de estrategia. La prioridad pasa a ser proteger la imagen de Curro.

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Cristóbal reprende a Pía y Ricardo por sus conflictos constantes, mientras Petra sigue intentando acercarse a Santos sin éxito.

Adriano sufre un nuevo incidente doméstico que evidencia su vulnerabilidad, y María Fernández comienza a sospechar de Carlo y Estefanía.

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Jueves 14 de mayo – Capítulo 834

'La Promesa': La llegada del periodista Aníbal Esparza altera la paz del palacio. (TVE)

La llegada del periodista Aníbal Esparza obliga a todo el palacio a mantener las apariencias. Alonso estalla contra Lorenzo por sus ataques a Curro, en un enfrentamiento que casi termina en agresión.

Adriano se derrumba al asumir la gravedad de su ceguera, aunque Martina intenta sostenerlo emocionalmente en uno de los momentos más íntimos de la semana.

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Alonso cita a Vera y le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, dejándola completamente en shock. Mientras tanto, Pía sigue atrapada entre el miedo y la culpa tras su descubrimiento sobre Leocadia.

Viernes 15 de mayo – Capítulo 835

'La Promesa': El acercamiento de Martina y Adriano. (TVE)

Santos insiste en que la muerte de su madre fue un accidente, aunque su dolor sigue latente. Alonso advierte a Vera de que su situación en palacio es insostenible, aunque ella consigue ganar tiempo para quedarse un mes más.

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Adriano recibe ayuda con la llegada de Camila como cuidadora, mientras Manuel sigue ocultando información a Julieta, que empieza a sospechar. El éxito de la entrevista de Curro se ve empañado por el último giro del capítulo: un telegrama de la Casa Real abre una nueva incógnita sobre su futuro.