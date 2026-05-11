Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 11 al viernes 15 de mayo: Fina regresa a la colonia y Nieves decide marcharse del hogar

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

La tensión continúa creciendo en Sueños de libertad tras los últimos acontecimientos que han sacudido la ficción diaria de Antena 3. Después de la violenta pelea que marcó los episodios anteriores y de las consecuencias derivadas de las muertes de Pelayo y Rodrigo, los habitantes de Toledo afrontan una semana decisiva cargada de rupturas, secretos, investigaciones y un esperado reencuentro que promete cambiarlo todo.

Episodio 557 del lunes 11 de mayo

La semana comenzará con Pablo y Nieves dando un paso definitivo en su crisis matrimonial. Ambos reunirán a sus hijos para comunicarles que han decidido poner fin a su relación sentimental. Sin embargo, tratarán de mantener cierta estabilidad familiar conviviendo bajo el mismo techo para evitar un mayor impacto en su entorno.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Begoña descubrirá gracias a Julio que es el cumpleaños de Eduardo. Aunque en un primer momento rechazará participar en la celebración organizada por Manuela y Julia, el acercamiento entre ambos volverá a despertar emociones que parecían enfriadas.

En paralelo, Tasio decidirá cortar definitivamente cualquier vínculo con Paula tras reconocer que lo ocurrido entre ellos fue un error. La joven quedará completamente devastada, mientras Carmen empezará a sospechar que la traición de su marido podría ser mucho más grave de lo que él admite.

PUBLICIDAD

Otro de los momentos delicados llegará con Gorito, que sufrirá una fuerte crisis asmática delante de Salva y Álvaro. El incidente acabará despertando nuevas sospechas relacionadas con el robo de los camiones de la fábrica.

Por su parte, Marta atravesará uno de sus momentos más angustiosos al empezar a creer que Fina podría haber muerto. La incertidumbre sobre el paradero de su pareja la dejará completamente rota emocionalmente. Además, Valentina recibirá una llamada inesperada tras sentirse culpabilizada por la muerte de Rodrigo.

PUBLICIDAD

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Episodio 558 del martes 12 de mayo

El martes traerá nuevos movimientos tanto en el plano sentimental como en el empresarial. Claudia y Miguel volverán a coincidir en la cantina y entre ambos surgirá una evidente complicidad que no pasará desapercibida. Además, don Agustín comenzará a sospechar seriamente de Nieves tras descubrir que trabajó junto al doctor Giralt, señalado por supuestos casos de eutanasia. El párroco empezará entonces a investigar la muerte del padre de Luz, convencido de que podría esconder más secretos de los aparentes.

Mientras tanto, Mabel optará por darle una nueva oportunidad a Salva, retomando así una relación que parecía rota definitivamente. La preocupación por el robo de los camiones continuará creciendo cuando las autoridades encuentren un inhalador dentro de uno de los vehículos asaltados. Ese hallazgo hará que Salva sospeche directamente de Gorito y trate de convencerle para entregarse a la Guardia Civil, aunque él se negará a regresar a prisión. En otro frente, Digna decidirá dejar a un lado sus diferencias con Gabriel para colaborar juntos en la recuperación de la empresa, cada vez más debilitada por los últimos escándalos.

PUBLICIDAD

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 559 del miércoles 13 de mayo

La angustia de Marta aumentará todavía más durante el miércoles. Tras sufrir una pesadilla relacionada con la supuesta muerte de Fina, tomará una decisión drástica: viajar a Argentina para intentar encontrarla. Damián apoyará su iniciativa pese a la preocupación que le genera la situación.

Al mismo tiempo, don Agustín seguirá presionando a Nieves para obtener respuestas sobre la muerte de Alberto. La enfermera intentará mantener la calma, aunque las constantes preguntas del sacerdote terminarán dejándola profundamente inquieta.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Tasio decidirá sincerarse con Carmen y reconocer su relación con Paula, suplicándole una segunda oportunidad. Sin embargo, ella seguirá muy dolida y no parecerá dispuesta a perdonarlo. También habrá revelaciones importantes en torno al robo de los camiones. Salva terminará confesando a Tasio su pasado en prisión y sus sospechas sobre la implicación de Gorito en el asalto. Poco después, la fotografía del sospechoso aparecerá en la prensa, provocando el temor de Beatriz al recordar que lo vio junto a Álvaro.

Damián, Digna y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 560 del jueves 14 de mayo

El jueves llegará cargado de decisiones definitivas. Beatriz, agotada por las mentiras y problemas de Álvaro, romperá su relación con él después de que este le confiese su implicación en el robo de los camiones. Aunque intentará convencerla para escapar juntos de Toledo, ella rechazará la propuesta.

PUBLICIDAD

En paralelo, Nieves recibirá un duro golpe al descubrir que su padre ha fallecido y que su madre no quiere saber nada de ella. La noticia la dejará completamente hundida y empezará a plantearse regresar a Tarragona para alejarse de todo. La llegada inminente de Brossard también provocará nerviosismo entre los accionistas de la fábrica, preocupados por las consecuencias económicas del escándalo.

En el terreno sentimental, Carmen decidirá alejarse temporalmente de Tasio para intentar recomponerse. Además, Paula volverá a declararse al joven, aunque él la rechazará nuevamente. La pasión también estallará entre varios personajes. Andrés y Valentina darán un paso más en su relación, mientras Gabriel y Beatriz acabarán dejándose llevar por la atracción sin imaginar que Álvaro será testigo de la escena.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el gran giro llegará al final del episodio: justo cuando Marta esté preparada para viajar a Buenos Aires, Fina reaparecerá inesperadamente en la fábrica.

Valentina y Rodrigo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 561 del viernes 15 de mayo

La semana culminará con el emotivo reencuentro entre Marta y Fina. Después de días de angustia y miedo, ambas volverán a verse y protagonizarán una escena cargada de emoción entre abrazos y besos. La situación en la empresa, no obstante, seguirá siendo crítica. La visita de Brossard obligará a la directiva a reunirse de urgencia para diseñar una estrategia que permita contener el impacto del robo de los camiones y las tensiones internas.

PUBLICIDAD

Además, Nieves comunicará a sus hijos que ha decidido marcharse durante una temporada a Tarragona, una noticia que dejará completamente rota a su familia. Al mismo tiempo, Álvaro explotará contra Beatriz tras descubrir su acercamiento a Gabriel, cerrando así una semana repleta de conflictos, despedidas y revelaciones decisivas.