El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dijo hoy que no le preocupa la denuncia del gobierno de Mauricio Macri por haber ido al Congreso a exponer sobre la denuncia en la que investiga una supuesta red de espionaje ilegal de agentes de inteligencia y fiscales. "No me preocupa la denuncia, ahora estoy enfocado en el concurso", dijo Ramos Padilla en un breve contacto con los medios esta mañana cuando llegó al Consejo de la Magistratura de la Nación.