Un testigo que puede ser clave en la reapertura de la causa por el enriquecimiento de Cristina Kirchner

Se trata de Eduardo Blanco Álvarez, ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Realizó un análisis sobre las inconsistencias en lo declarado por el matrimonio en 2008. Pero ese informe nunca fue incorporado a la causa judicial en la que el ex juez Oyarbide sobreseyó a los ex presidentes