Defensores de derechos humanos piden a Europa que aumente la presión sobre el régimen de Ortega en Nicaragua

Defensores de derechos humanos y la relatora para Nicaragua de la CIDH, Rosa María Payá, urgieron en Madrid a que Europa aumente la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo./ (Despacho 505)

Defensores de derechos humanos y la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, urgieron esta semana en Madrid a que Europa aumente la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al sostener que la respuesta internacional sigue por debajo de la magnitud de la crisis y que ninguna transición democrática ocurre sin presión externa, según Despacho 505.

La relatora recordó que, desde 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene constancia de al menos 6 personas asesinadas en el exilio, entre ellas el exmilitar y opositor Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica el año pasado, de acuerdo con el mismo medio. Ese dato apareció en un conversatorio sobre exilio y derechos humanos en Nicaragua celebrado esta semana en la capital española.

PUBLICIDAD

Alexa Zamora, activista nicaragüense exiliada en España, denunció durante el encuentro que Europa y otros actores internacionales aplican un “doble rasero” frente al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, según Despacho 505. La crítica central de los participantes fue que la presión internacional no guarda proporción con la profundidad de la crisis.

Zamora afirmó que la Unión Europea mantiene con Nicaragua un acuerdo de libre comercio que incluye una cláusula específica de derechos humanos y de diálogo político, pero que esa disposición queda relegada por intereses económicos, informó el medio. La activista lo planteó como una muestra de incoherencia entre los compromisos formales y la respuesta efectiva ante la situación nicaragüense.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - Los denunciantes alertaron sobre desapariciones forzadas, presos políticos y el caso de Brooklyn Rivera, muerto tras años de desaparición forzada y sin atención médica suficiente bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. /(Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

La exiliada pidió a la comunidad internacional dejar de ver a los países bajo autocracias como casos aislados. “La comunidad internacional tiene que dejar de vernos como islas, porque las autocracias no funcionan como islas”, dijo Zamora.

También cuestionó que existan pronunciamientos sobre Irán o Venezuela mientras no aparece una reacción más contundente frente a la desnacionalización de miles de nicaragüenses, según Despacho 505. En esa misma línea, añadió que “los estados y, sobre todo, los estados democráticos de este lado del hemisferio tienen que atreverse a romper la burbuja”. Porque consideró que, lo que sucede en Nicaragua, “también le compete a Europa”.

PUBLICIDAD

Payá sostuvo que los instrumentos para ejercer presión ya existen, pero no se usan de manera constante. “Los mecanismos existen y no todos están siendo usados de forma sostenida. Para decir que algo no funciona primero hay que hacerlo y hacerlo coherentemente y hacerlo sostenido en el tiempo”, dijo la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en declaraciones consignadas por Despacho 505.

Ese planteo respondió de forma directa a la cuestión central del debate: qué haría falta para empujar una salida democrática en Nicaragua. Según Payá, la presión internacional sostenida es una condición necesaria, y en el país hoy no existen vías de participación política que permitan un cambio de régimen hacia la democracia, de acuerdo con Despacho 505.

PUBLICIDAD

Los denunciantes alertaron sobre desapariciones forzadas, presos políticos y represión en el exilio

Zamora reconoció que Estados Unidos ha realizado gestos bajo la administración de Donald Trump y Joe Biden sobre Nicaragua. / (Europa Press)

Durante el conversatorio, los tres defensores también denunciaron el caso de Brooklyn Rivera, quien estuvo tres años en “desaparición forzada a manos del régimen” y murió el pasado 30 de mayo sin atención médica suficiente.

Payá expresó preocupación por las personas que continúan en desaparición forzada y por el resto de los presos políticos nicaragüenses. “Nos preocupa muchísimo la situación en la que se pueden encontrar estas personas que están en desaparición forzosa y el resto de los prisioneros políticos nicaragüenses”, dijo a Despacho 505.

Zamora resumió el efecto de esa dinámica con una frase: “El mensaje es claro y nadie está a salvo, y la impunidad reina dentro de Nicaragua”, dijo. También sostuvo que la represión y el seguimiento continúan fuera del país.

PUBLICIDAD

En ese punto, denunció que las embajadas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que según su versión cooperan entre sí, “funcionan como centros de espionaje”, por lo que “la represión transnacional es una realidad y no es una narrativa de ficción alarmista”, afirmó Zamora, según Despacho 505.

Yendri Velásquez, portavoz de Amnistía Internacional, sostuvo que la presión diplomática debe coordinarse entre varios actores para que tenga efectos políticos. De acuerdo con Despacho 505, Velásquez afirmó que “para lograr un cambio hacia la democracia ninguna acción unilateral va a ser suficiente”.

Zamora reconoció, según Despacho 505, que Estados Unidos ha realizado gestos “no menores” tanto bajo el actual presidente Donald Trump como bajo el expresidente Joe Bien, en alusión a sanciones y a la recepción de presos políticos expulsados de Venezuela.

PUBLICIDAD