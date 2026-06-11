Un juzgado de Guatemala ordenó el bloqueo permanente de 13 plataformas por retransmitir el Mundial sin autorización

Trece plataformas de streaming han sido bloqueadas permanentemente por retransmitir el Mundial de fútbol sin los derechos de autorización requeridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juzgado de Guatemala ordenó el bloqueo permanente de 13 plataformas digitales y servicios IPTV acusados de retransmitir sin autorización contenidos protegidos, en una resolución que busca resguardar los derechos exclusivos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes del inicio del torneo previsto para el jueves 11 de junio, según publicación del Diario Soy502.

La medida alcanza a todas las empresas proveedoras de internet registradas en el país, que deberán inhabilitar el acceso a los sitios, URL y servicios incluidos en la orden judicial. De acuerdo con Soy502, se trata de la primera resolución de este tipo dictada en Guatemala.

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La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La acción fue promovida por la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, que documentó presuntas violaciones a los derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación guatemalteca y por tratados internacionales ratificados por el Estado, según la publicacipon.

En paralelo al caso guatemalteco, más de 27.000 URLs ilegales fueron eliminadas en los días previos al arranque del Mundial, según un reporte publicado por Dexerto. En India, el Tribunal Superior de Delhi concedió a la cadena Zee una “injunción dinámica” que le permite pedir el bloqueo en tiempo real de nuevas plataformas piratas sin iniciar un proceso judicial por cada caso, según el texto fuente.

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El Ministerio Público vinculó el caso con retransmisiones sin licencia detectadas durante varios meses

De acuerdo con la publicación, la investigación se extendió durante varios meses y contó con acciones de rastreo coordinadas con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y la Unidad de Control y Supervisión de Cable del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según el texto fuente.

Un juzgado de Guatemala ordenó el bloqueo permanente de 13 plataformas y servicios IPTV por difundir sin licencia el Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de las retransmisiones irregulares surgió de monitoreos diarios hechos desde el Centro de Monitoreo de Señales Audiovisuales del Ministerio Público. Ese sistema permitió identificar plataformas que ofrecían señales de fútbol en vivo sin contar con las licencias correspondientes, según el texto fuente.

Los servicios alcanzados por la orden judicial son TV Premium, Planeta Digital, World TV 1.0, Evylinda, Chispas Digital, Mundo 502 GT, Mastergt502, Digital Entertainment, Plan Todo en Uno, Digital Guate, Full Fan, TeleviGo+ y Fútbol Aquí Todito, según el texto fuente.

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La decisión responde de forma directa a la pregunta central del caso: qué ordenó la justicia guatemalteca. La respuesta es que dispuso la suspensión del acceso a esas 13 plataformas y servicios IPTV para impedir la retransmisión no autorizada del torneo en el país.

<b>La FIFA también exige pagos para transmisiones públicas masivas del Mundial</b>

La ofensiva judicial coincide con otra disputa vinculada a la exhibición de los partidos en espacios públicos. El alcalde de Mixco Neto Bran informó a través de sus redes sociales que retiró las pantallas gigantes instaladas en el municipio para que los vecinos siguieran el torneo, según el publico el mismo alcalde en una transmisión en directo al momento en que retiraba la pantalla.

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Una pantalla LED gigante montada en un espacio público de Mixco reproduce un partido de fútbol, ofreciendo una experiencia comunitaria a los aficionados. (Municipalidad de Mixco Guatemala)

La razón, según Bran, es que la FIFA exige el pago de una tarifa para autorizar transmisiones públicas masivas. De acuerdo con el texto fuente, la escala de cobros va desde USD 2.500 para eventos de hasta 1.000 espectadores hasta USD 6.000 cuando la asistencia supera las 3.000 personas, con un tramo intermedio de USD 4.000 para aforos de entre 1.001 y 3.000 asistentes.

Bran también señaló que el retiro de las pantallas busca evitar complicaciones que pudieran afectar al Deportivo Mixco, club que participará en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El esquema de cobros por exhibiciones públicas no se limita a Guatemala. En México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados advirtió que los negocios que transmitan partidos sin autorización podrían enfrentar multas de hasta 29,3 millones de pesos, equivalentes a unas 250.000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

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Ese mismo esquema fija tarifas comerciales desde 15.000 pesos por pantalla para locales con entre seis y 20 mesas, y de 25.000 pesos para establecimientos de mayor capacidad.

En Guatemala, los derechos de transmisión del torneo pertenecen a Tigo Sports, que cubrirá los 104 partidos del campeonato. Albavisión y FOX Sports Centroamérica emitirán una selección de encuentros, y Azteca Guatemala junto con varios canales abiertos también ofrecerán cobertura, según el texto fuente.