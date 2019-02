Manzanares admitió ante los fiscales que temía por el resultado del peritaje por la "falta de consistencia" y de documentación respaldatoria de algunas de las operaciones realizadas por Néstor Kirchner. En particular, las de venta en 2008 de más de una docena de propiedades a personajes de su círculo cercano, como Lázaro Báez o Rudy Ulloa. En su declaración -que aún no fue aún homologada por el juez Claudio Bonadio por lo que no fue formalmente incorporada al expediente-, Manzanares reconoció que la pericia contable terminó siendo "laxa".