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La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

El presidente de la AFA se refirió a la situación de la Pulga y recordó a Diego Maradona a pocos días del estreno de la Albiceleste ante Argelia

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Dos hombres se abrazan al aire libre, uno con chaqueta negra y blanca, el otro con chaqueta negra. Un mural colorido adorna la pared de fondo bajo la luz del sol
Claudio Tapia acompaña a la selección argentina en el Mundial 2026 como parte de la comitiva de la AFA

Claudio Tapia dejó abierta la puerta a un séptimo Mundial de Lionel Messi al ser consultado sobre el futuro del capitán de la selección argentina en la máxima competencia del fútbol. “No sé si es el último”, respondió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una entrevista con DSports este jueves, en la previa del debut del equipo en la Copa del Mundo 2026.

La declaración llegó en un contexto de expectativa generalizada sobre la continuidad del capitán. Tapia prefirió no anticipar decisiones y pidió al público que se concentre en el presente: “Ojalá que no sea el último, pero hay que disfrutarlo”. Luego añadió: “Está muy contento. Ustedes pudieron ver cómo se expresó después del partido con Islandia”. Leo tendría 42 años si llega a ser considerado para la edición de 2030.

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Tras ese amistoso, el propio Messi le envió un mensaje a los hinchas: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo para ganar el Mundial”.

El dirigente también puso el foco en el bienestar del jugador como condición para su continuidad: “Tenemos que aprender a disfrutarlo, a que siga siendo feliz también él. Es fundamental para nuestra selección, nos da muchísimo”.

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El jugador de 38 años llegó al torneo tras recuperarse de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo que generó incertidumbre en las semanas previas. En el último duelo ante Islandia, disputado en Alabama, ingresó a los 69 minutos de juego, convirtió un penal y alcanzó los 117 goles con la Albiceleste. Con ese tanto, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar para el seleccionado, con 38 años, 11 meses y 14 días, al superar la marca que tenía Ángel Labruna. Argentina se impuso por 3 a 0 con goles de Valentín Barco y Thiago Almada como complemento al de la Pulga.

El abrazo de Claudio Tapia y Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo en Qatar (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)
El abrazo de Claudio Tapia y Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo en Qatar (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

El 10 había sido cauto en los meses previos al torneo. En noviembre de 2025 había señalado que no quería “ser una carga” y que necesitaba “sentirse bien físicamente” para poder aportar al grupo. Esa prudencia contrasta con el ánimo que mostró tras el amistoso ante Islandia, donde se expresó con entusiasmo ante la prensa y las cámaras.

Tapia enmarcó el debate en una lógica de partido a partido y aludió al nuevo formato del torneo, que extiende el recorrido hasta ocho encuentros para el eventual campeón: “En vez de siete son ocho y hay que ir por los ocho”.

Por otro lado, Claudio Tapia emitió unas palabras dirigidas a Diego Maradona en su visita al Estadio Azteca, donde el Pelusa se consagró en 1986: “Trae muchas sensaciones para nosotros los argentinos, que fuimos campeones en este estadio, de la mano de Diego y los muchachos del ’86”.

Lionel Messi marcó uno de los goles en el 3-0 ante Islandia del martes pasado (Crédito: John Reed-Imagn Images)
Lionel Messi marcó uno de los goles en el 3-0 ante Islandia del martes pasado (Crédito: John Reed-Imagn Images)

Diego fue un patriota, las cosas que hizo y en las condiciones en las que jugó... Es único estar en este estadio. Los argentinos debemos disfrutar los momentos buenos y estar orgulloso de los muchachos que nos dieron tres estrellas”, manifestó sobre uno de los mejores jugadores de la historia.

Por último, se mostró expectante para el inicio de la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá: “Estoy muy contento, ansioso por empezar a jugar, falta muy poquito. Los chicos tuvieron estos dos partidos (Honduras e Islandia) para mostrarse y ponerse a punto”.

Cabe recordar que el panorama deportivo de la selección argentina ocurre entre bajas y alertas. Leonardo Balerdi, defensor del Olympique de Marsella, quedó fuera de la lista tras confirmarse una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo del Olympique de Lyon, no estará disponible para el debut del martes ante Argelia: el jugador sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y su presencia en el primer partido del Grupo J quedó descartada.

Hombre joven sonriente con cabello rizado y barba, vistiendo camiseta blanca y azul marino del Tottenham Hotspur con el logo de Kraken, mostrando tatuajes en los brazos.
Marcos Senesi acaba de ser presentado como refuerzo del Tottenham

Para cubrir la baja de Balerdi, Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi, defensor central de 29 años que acaba de firmar contrato con el Tottenham Hotspur tras cuatro temporadas en el Bournemouth. La cuenta oficial de la Albiceleste confirmó su incorporación este jueves: “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El marcador central nacido en Concordia, Entre Ríos, llega con 38 partidos disputados en la última temporada de la Premier League, con un 82% de precisión en pases y 196 duelos ganados. Su presencia también aporta una alternativa en el lateral izquierdo, sector que quedó comprometido por la lesión de Tagliafico, y permite a Scaloni considerar a Lisandro Martínez, Facundo Medina y Valentín Barco como opciones en esa posición.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL GRUPO J DEL MUNDIAL 2026

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026
La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

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