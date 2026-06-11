Guido Kaczka sorprendió al jurado de su programa con un típico plato argentino: “Hoy se cena”

Guido apareció con milanesas gigantes y el jurado enloqueció en Es mi sueño

La noche en el estudio de Eltrece adquirió un tono inesperado cuando Guido Kaczka irrumpió en escena portando un par de milanesas de tamaño inusual. El público y el equipo técnico apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el conductor, con su habitual energía y desparpajo, colocara los platos en el centro del set de Es mi sueño. “Hoy se cena”, vociferó el conductor, y el concurso de canto por un instante cambió por completo su fisonomía.

El gesto no tardó en generar revuelo: en cuestión de segundos, la atención de todos se centró en la peculiaridad gastronómica. El jurado, acostumbrado a las sorpresas del conductor, mostró una mezcla de incredulidad y entusiasmo que contagió a los presentes. Las cámaras captaron rostros de asombro y risas contenidas, mientras algunos miembros del panel no dudaron en acercarse para inspeccionar más de cerca las enormes piezas.

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La aparición de las milanesas gigantes concentró la atención del jurado, del público y del equipo técnico en pleno programa

Guido Kaczka suele transformar la rutina televisiva en un espectáculo de espontaneidad. En esta oportunidad, su idea de llegar con milanesas gigantes no solo rompió la estructura prevista del programa, sino que además provocó una de las reacciones más comentadas en redes sociales durante la noche. El conductor aprovechó el momento para bromear con los participantes, lanzando preguntas sobre el origen de semejante plato y desafiando a todos a probar un bocado.

La escena se viralizó rápidamente, consolidando una vez más el estilo directo y cercano que caracteriza a Guido. Como explican quienes lo siguen de cerca, el conductor tiene una habilidad especial para convertir situaciones cotidianas en momentos inolvidables. El uso de la comida en sus intervenciones responde a una estrategia de cercanía con el público, que ve en estos gestos una oportunidad para distenderse y participar del humor colectivo.

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La repercusión de las milanesas gigantes amplificó el alcance de Es mi sueño y lo instaló en la conversación pública del prime time argentino

El equipo de Es mi sueño interrumpió su transmisión habitual para celebrar la llegada de la milanesa, entre agradecimientos a la producción por el gesto.

El momento coincidió con la hora de la comida, y no faltaron las sugerencias culinarias. “Ponele limón”, aconsejó Levinton. La comida se convirtió en excusa para prolongar la charla distendida entre los integrantes del programa.

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El episodio reforzó el estilo de Guido Kaczka, basado en la improvisación, la cercanía con el público y el humor en televisión

El jurado, sorprendido por la magnitud de las milanesas, reaccionó con bromas y expresiones de asombro. Algunos aprovecharon para compartir anécdotas sobre comidas familiares, mientras otros se limitaron a degustar, entre risas, un trozo del plato presentado. El público presente acompañó con aplausos y comentarios jocosos, lo que contribuyó a transformar el momento en uno de los puntos más altos de la emisión.

La escena fue replicada en numerosas cuentas de redes sociales, donde los usuarios destacaron la creatividad del conductor y la naturalidad con la que introduce elementos lúdicos en plena transmisión. La viralización convirtió el episodio en tendencia, consolidando la figura de Guido como referente de la televisión argentina contemporánea.

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Levinton sugirió agregar limón y la comida extendió la charla entre los integrantes de Es mi sueño

Guido Kaczka ha construido una carrera basada en la interacción constante con sus invitados y la audiencia. Su método, lejos de seguir un guion rígido, apuesta por la improvisación y la complicidad. En Es mi sueño, estos recursos se potencian a través de gestos inesperados como el de las milanesas, que logran captar la atención y sumar una cuota de humor al desarrollo de la competencia.

En otras emisiones, recurrió a platos típicos y bocados improvisados para involucrar a los presentes en situaciones descontracturadas. Este tipo de intervenciones refuerza la imagen de Guido como un animador capaz de reinventar el formato de los concursos televisivos, apelando tanto al ingenio como a la cercanía.

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Guido Kaczka no olvidó llevar puré para acompañar

Así, la presentación de las milanesas gigantes no solo se tradujo en una noche diferente para quienes asistieron al estudio, sino que también amplificó el alcance del ciclo en la conversación pública. La capacidad de Guido para sorprender y divertir, sumada al ingenio de la producción, configura una fórmula que renueva las expectativas del prime time argentino.