Bloqueos, manifestaciones y accidentes EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: activan Operativo Última Milla

En pocas líneas:
- CNTE y Gobierno de Sheinbaum no cierran acuerdo: se manifestarán durante la inauguración del Mundial 2026
- Jornada antimundialista: pueblos indígenas convocan a una pega masiva de carteles durante la inauguración del Mundial 2026
- Estas son todas las manifestaciones que acudirán a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México
Hay cierre total de la “última milla”
Autoridades activan el cierre total de vialidades aledañas al Estadio Ciudad de México, conocido como la “última milla”. Toda persona que se encuentre fuera del perímetro establecido no podrá acercarse al punto si no cuenta con pase de acceso.
Las personas que ingresarán al partido inaugural México contra Sudáfrica, podrán acceder acceder al estadio Ciudad de México a partir de las 8 horas de este 11 de junio.
A solo unas horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026, representantes de la CNTE que se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmaron en conferencia de prensa que continuarán analizando las propuestas del ISSSTE y la SEP, advirtieron que seguirán realizando acciones esperando que el gobierno rectifique y que la reunión con Claudia Sheinbaum se lleve a cabo.
Organizaciones, colectivos y comunidades indígenas han convocado para el próximo 11 de junio a una pega masiva de carteles en la Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, en el marco de las Jornadas Antimundialistas, contra la Explotación, el Despojo, la Represión y el Desprecio.
El próximo 11 de junio, la Ciudad de México será epicentro de un despliegue social sin precedentes.
Aficionados se dan cita en el Ángel de la Independencia
En contraste, y en otro punto de la CDMX, aficionados se congregan en el Ángel de la Independencia, donde ciudadanos saudíes conviven y conectan con mexicanos, compartiendo cánticos como “La Chona” en un ambiente festivo.
Más de 400 madres buscadoras bloquearon ambos sentidos de la calzada de Tlalpan la noche del 10 de junio, con veladoras, antorchas y cruces de flores, mientras el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, abandonaba el lugar entre empujones y objetos lanzados tras fracasar su intento de negociación, horas antes del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.