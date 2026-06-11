México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: activan Operativo Última Milla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México en el día de la inauguración del Mundial 2026

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En pocas líneas:

06:37 hsHoy

Hay cierre total de la “última milla”

Autoridades activan el cierre total de vialidades aledañas al Estadio Ciudad de México, conocido como la “última milla”. Toda persona que se encuentre fuera del perímetro establecido no podrá acercarse al punto si no cuenta con pase de acceso.

Las personas que ingresarán al partido inaugural México contra Sudáfrica, podrán acceder acceder al estadio Ciudad de México a partir de las 8 horas de este 11 de junio.

Oficialmente se activa el cierre total de vialidad aledañas al Estadio Ciudad de México. Cualquier persona que se encuentre fuera de la milla no podrá acceder al punto si no cuenta con un pase. (Alexander Ortiz/Infobae México)
06:36 hsHoy

CNTE y Gobierno de Sheinbaum no cierran acuerdo: se manifestarán durante la inauguración del Mundial 2026

El magisterio aseguró que analizará las propuestas realizadas por SEP e ISSSTE, sin embargo, advirtieron que no cubren sus demandas

CNTE seguirá movilizaciones pese a Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
CNTE seguirá movilizaciones pese a Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo unas horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026, representantes de la CNTE que se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmaron en conferencia de prensa que continuarán analizando las propuestas del ISSSTE y la SEP, advirtieron que seguirán realizando acciones esperando que el gobierno rectifique y que la reunión con Claudia Sheinbaum se lleve a cabo.

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06:36 hsHoy

Jornada antimundialista: pueblos indígenas convocan a una pega masiva de carteles durante la inauguración del Mundial 2026

Se suma a otras movilizaciones convocadas para el 11 de junio

Edición de la convocatoria al CNI para la Jornada Antimundialista (Imagen Ilustrativa Infobae)
Edición de la convocatoria al CNI para la Jornada Antimundialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones, colectivos y comunidades indígenas han convocado para el próximo 11 de junio a una pega masiva de carteles en la Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, en el marco de las Jornadas Antimundialistas, contra la Explotación, el Despojo, la Represión y el Desprecio.

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06:36 hsHoy

Estas son todas las manifestaciones que acudirán a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Santa Úrsula y División del Norte figuran entre las vialidades con mayor riesgo de colapso durante la jornada

La apertura de la justa mundialista en el Estadio Azteca coincidirá con movilizaciones que buscan visibilizar problemáticas sociales ante la atención internacional. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
La apertura de la justa mundialista en el Estadio Azteca coincidirá con movilizaciones que buscan visibilizar problemáticas sociales ante la atención internacional. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

El próximo 11 de junio, la Ciudad de México será epicentro de un despliegue social sin precedentes.

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06:31 hsHoy

Aficionados se dan cita en el Ángel de la Independencia

En contraste, y en otro punto de la CDMX, aficionados se congregan en el Ángel de la Independencia, donde ciudadanos saudíes conviven y conectan con mexicanos, compartiendo cánticos como “La Chona” en un ambiente festivo.

Aficionados se congregan en el Ángel de la Independencia a horas de la inauguración del Mundial 2026. (X/@ksiraj786)
06:30 hsHoy

César Cravioto se retira sin acuerdo con madres buscadoras: SSCCDMX impide avance de colectivos hacia el Estadio Azteca

Cientos de familiares de desaparecidos marcharon la noche previa al Mundial 2026; la negociación con el gobierno capitalino fracasó

El secretario de Gobierno capitalino llegó a negociar con los colectivos pero no logró un acuerdo; al retirarse, manifestantes le lanzaron objetos y líquidos, y el subsecretario Fadlala Akabani resultó herido. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)
El secretario de Gobierno capitalino llegó a negociar con los colectivos pero no logró un acuerdo; al retirarse, manifestantes le lanzaron objetos y líquidos, y el subsecretario Fadlala Akabani resultó herido. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Más de 400 madres buscadoras bloquearon ambos sentidos de la calzada de Tlalpan la noche del 10 de junio, con veladoras, antorchas y cruces de flores, mientras el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, abandonaba el lugar entre empujones y objetos lanzados tras fracasar su intento de negociación, horas antes del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

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