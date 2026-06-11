Capturaron a un uruguayo buscado por Interpol por abusar de su hijastra: se refugió en lo de su madre

Operativo en la casa frente de un abusador buscado desde 2024 (Captura Telemundo/Canal 12)

Un uruguayo de 49 años, sobre el que pesaba una alerta de Interpol desde 2024, fue detenido este martes en Montevideo. El hombre, que se refugiaba en la casa de su madre, era buscado por abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

Su detención se dio tras un allanamiento en el barrio Ituzaingó, en la periferia de la capital uruguaya. Previo a su arresto, el hombre se atrincheró en la casa de su madre, lo que provocó que la Policía monte un operativo en la zona, según informó el Ministerio del Interior.

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El caso se remonta a 2019, informó este martes el noticiero Telemundo de Canal 12. La denuncia en ese momento fue de una adolescente de 16 años, que acusaba a su padrastro de haber abusado de ella desde que tenía cuatro. La investigación avanzó hasta que se libró la orden de detención.

Operativo en la casa frente de un abusador buscado desde 2024 (Captura Telemundo/Canal 12)

Con el apoyo de Interpol, el hombre fue capturado. Había sido visto frente a la casa de la madre cargando unas compras que había realizado, pero cuando fueron a detenerlo intentó escaparse. El acusado tiró algunas pertenencias que tenía y se refugió en el hogar materno. Allí estuvo varias horas hasta que la Policía logró que autorizaran una orden de allanamiento para sacarlo por la fuerza.

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El apoyo a Interpol había sido solicitado ante una posible fuga al exterior. En particular, a Brasil.

Los casos de abuso se habían dado en la zona de Pando, una ciudad del departamento de Canelones.

El caso ahora es analizado por la Fiscalía y se espera que en las próximas horas pida la formalización de la investigación.

Operativo en la casa frente de un abusador buscado desde 2024 (Captura Telemundo/Canal 12)

El detenido es acusado de reiterados delitos de violación y abuso sexual. Además, tiene varios antecedentes penales.

La investigación sobre él se extendió durante más de un año, informaron las autoridades. “Se desarrollaron diversas tareas de recolección de información, análisis y tareas de inteligencia operativa, las que dieron como resultado en el día de la fecha con la detención de la persona acusada, quien se encuentra a disposición de la Justicia”, dice el comunicado oficial.

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La caída del abusador del Prado

Hacía unas pocas semanas, hubo otro caso de un hombre arrestado por abusos sexuales. Era conocido como el abusador del Prado, por el barrio de Montevideo en el que solía acosar a sus víctimas. Fue condenado a seis años y once meses de cárcel por la Justicia uruguaya. La jueza definió que es responsable de 14 delitos de abuso sexual. La imagen de este hombre fue difundida durante un buen tiempo en las redes sociales del Ministerio del Interior, que pedía colaboración para localizarlo.

El abusador del Prado se acercaba a adolescentes y les decía que trabajaba como representante de modelos (Captura Telemundo/Canal 12)

Para acercarse a las menores, el hombre les decía que trabajaba para una agencia de modelos y que podía llegar a darles una oportunidad laboral. Les aseguraba que les tenía que sacar algunas fotos y, con esa excusa, las llevaba a un lugar en el que pretendía abusar de ellas. La Fiscalía uruguaya recibió originalmente ocho denuncias. Una de estas fue clave porque se trataba de un caso más grave y porque una cámara de seguridad lo había registrado en los alrededores de la zona. Esto fue importante para su identificación, detención y posterior condena.

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Una de las denuncias sobre él fue de una adolescente de 15 años, sobre un hecho que ocurrió el 27 de abril.

El hombre fue sumado a la lista del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que está conformado por 1.085 personas. Estar en esta lista, por ejemplo, impide trabajar con niños y adolescentes, en la salud o en la educación. Por 10 años, no podrá tener contacto con menores.

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