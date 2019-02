Aunque todavía su declaración permanece bajo reserva porque hasta no ser homologada por el juez no integra aún la causa, Manzanares habló durante seis horas el martes y once horas el jueves. Sus abogados defensores, Roberto Herrera y Alejandro Baldini, consiguieron que el fiscal Stornelli aceptara a Manzanares entre la lista de los acuerdos de imputados-colaboradores. Al término de las audiencias, festejaron como si tratase de una tarea titánica. Es que ya habían intentado una gestión similar a fin del año pasado pero los aportes de Manzanares no sirvieron. Ahora, fueron con la decisión de aportar más información. Habrá que ver si sus aportes pasan las exigencias del juez Bonadio.