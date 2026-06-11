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La decisión clave de Marcos Senesi que le permitirá jugar el Mundial 2026 con la selección argentina

El defensor de 29 años definió su futuro internacional en 2022 al optar por representar a la Albiceleste cuando lo tentó Italia. Tras la lesión de Leonardo Balerdi, se sumará al grupo que disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos

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Marcos Senesi, un futbolista con cabello oscuro, de pie en un campo de césped verde, vistiendo una camiseta negra y azul con el número 6 y pantalones cortos negros, con un balón cerca
Marcos Senesi fue convocado al Mundial 2026 (@marcosenesi)

Minutos antes de que se pusiera en marcha el Mundial 2026, la selección argentina anunció la convocatoria de Marcos Senesi como reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó marginado por lesión. De esta manera, la Albiceleste completó su plantel para el debut del próximo martes ante Argelia.

El camino de Senesi hacia esta cita mundialista se definió en 2022, cuando recibió un ofrecimiento formal para integrar tanto la selección de Italia como la de Argentina. El defensor nacido en Concordia, Entre Ríos, con pasaporte italiano, fue convocado por ambos equipos para disputar la Finalissima entre los campeones de América y Europa en Wembley.

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En ese entonces, Senesi optó por el seleccionado argentino y comunicó su decisión a Roberto Mancini, quien dirigía a la Azzurra y había intentado convencerlo con la promesa de un “gran proyecto”.

“Tuve contacto con Mancini y también con el cuerpo técnico de Argentina. Les dije mis intenciones de representar a mi país y la decisión creo que ahí ya está más que clara, siempre estuvo, decidí jugar por mi país”, reconoció en aquel entonces el marcador central en una entrevista con Infobae.

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El defensor surgido de San Lorenzo compartió que la elección se basó en un sentimiento arraigado desde la infancia. En ese diálogo, relató: “Siempre desde chico que sueño con jugar con la selección argentina. Hace un año que me vengo acostando pensando en tener mi chance con la Selección, cada vez que pensaba en lo que tenía que hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era la selección argentina, entonces no había tanta duda, pesaba más el sentimiento de querer jugar para mi país”.

El defensor de 29 años reemplazará al lesionado Leonardo Balerdi (Reuters/Agustin Marcarian)
El defensor de 29 años reemplazará al lesionado Leonardo Balerdi (Reuters/Agustin Marcarian)

Aquella doble convocatoria se dio en un momento en que el futbolista se destacaba en el Feyenoord de los Países Bajos, venía de disputar la final de la UEFA Conference League y de ganar la cinta de capitán en algunos partidos.

En 2023, ya en el Bournemouth de la Premier League, Senesi volvió a referirse a su elección. Consultado sobre la posibilidad de haber representado a la selección italiana, reafirmó: “Me siento orgulloso de representar a la Argentina”.

En la misma línea aseguró que nunca se imaginó “escuchando un himno que no sea de mi país” y explicó que la determinación fue tomada “con el corazón”. “Todo lo que hago lo pienso de cara al futuro. Siempre trabajo para estar en la Selección. Sé que si hago mi trabajo bien, la oportunidad va a llegar”, sostuvo en diálogo con DSports Radio.

Marcos Senesi seleccion argentina
Senesi hizo su debut con la selección argentina en un amistoso contra Estonia en junio de 2022 (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Su decisión de inclinarse por la Albiceleste lo llevó a ser considerado por Lionel Scaloni. Si bien participó de los convocados en la Finalissima, su debut se produjo el 5 de junio de 2022 en un amistoso frente a Estonia. Previamente, además, había jugado el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017.

El defensor de 29 años llega a este momento tras firmar contrato con el Tottenham Hotspur, donde compartirá equipo con Cristian Romero si es que el Cuti no se marcha, antes las múltiples ofertas que tiene.

Su salto dentro del universo de la Premier League se produjo después de una etapa destacada en el Bournemouth, donde acumuló 126 partidos y se consolidó como uno de los titulares del equipo inglés. En la última temporada, jugó 38 partidos, dio cinco asistencias y contribuyó en 11 partidos sin goles en contra, según la estadística oficial de la Premier League. Alcanzó un 82% de precisión global en los pases y ganó 196 duelos.

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