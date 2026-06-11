Sorpresa en el Mundial: una de las figuras de Japón fue desafectada del plantel a tres días del debut frente a Países Bajos

El japonés Wataru Endo, símbolo de la selección nipona, se lesionó y no podrá jugar el Mundial 2026 (REUTERS/Issei Kato)

A tres días de su debut en el Mundial 2026 ante Países Bajos por el Grupo F, la selección de Japón recibió un duro golpe al confirmarse la baja por lesión del capitán y figura de su equipo, Wataru Endo. El futbolista de 33 años, pieza clave en los Samuráis Azules, fue dado de baja por su condición física, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Fútbol de Japón (JFA).

En el escueto comunicado, la JFA resalta que Endo, mediocampista del Liverpool, “se ha retirado del equipo por una lesión” y en su lugar fue citado Shuto Machino, delantero de 26 años perteneciente al Borussia Mönchengladbach de Alemania. La ausencia del experimentado jugador impacta en Japón, ya que perderá a un pilar del equipo que lleva disputados 73 partidos internacionales, con 4 goles.

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“Como se anunció, me separaré del equipo para la Copa del Mundo. Desde que me lesioné hasta ahora, he hecho todo lo que he podido, así que no tengo ningún arrepentimiento. Por supuesto, siento frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, me enorgullezco de haber crecido junto al equipo, liderándolo como capitán desde después de la Copa del Mundo de Qatar, hasta convertirnos en un grupo que puede hablar del Mundial como algo natural”, expresó Endo en su perfil público de redes sociales.

Wataru Endo en uno de sus entrenamientos previos al Mundial. El mediocampista de Japón fue desafectado del Mundial por una lesión (Reuters/Alan Poizner)

Luego, el futbolista que se encontraba junto al plantel en los Estados Unidos, continuó en su carta con un mensaje positivo: “El equipo actual es realmente maravilloso. Creo que superará cualquier adversidad y nos mostrará paisajes que nunca hemos visto antes. Con esta actividad, me retiro de la selección nacional. Así que, de ahora en adelante, apoyaré a la selección japonesa como un fan más. El momento en que la selección japonesa gane la Copa del Mundo llegará sin duda. Creámoslo y animemos todos juntos. Y hagamos que ese momento sea en este torneo, uniendo la fuerza de Japón para desafiar juntos la Copa del Mundo. ¡A darlo todo!“.

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La lesión de Wataru Endo se produjo originalmente en febrero de 2026, cuando sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo jugando un partido en la Premier League con Liverpool frente al Sunderland. El japonés debió ser intervenido quirúrgicamente. Entre mayo y abril, comenzó la recuperación y los tratamientos pertinentes y pudo volver a entrenar, enfocándose en la Copa del Mundo con su selección. El 31 de mayo reapareció en el campo disputando los primeros 45 minutos del amistoso de Japón ante Islandia. Aunque terminó el primer tiempo sin problemas, la exigencia le causó una recaída por molestias al llegar a la concentración en Estados Unidos.

Wataru Endo recibe un premio en la Premier League jugando para Liverpool (REUTERS/Issei Kato)

Finalmente, este jueves se iba a confirmar la noticia de la desvinculación de Endo del plantel japonés debido a que no pudo recuperarse completamente de su lesión. La concentración nipona en Nashville quedó conmovida por la noticia y la baja de un jugador fundamental para el entrenador Hajime Moriyasu.

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Los nipones, que tendrán un exigente debut ante la selección de Ronald Koeman el domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, competirán además contra Túnez y Suecia.

EL GRUPO DE JAPÓN EN EL MUNDIAL