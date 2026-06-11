Otro video de Adorni contradice su fuerte apuesta por Bitcoin: “No sé si tomarlo como una inversión”

Este video de 2022 presenta un panel de discusión digital con Tomas Olivera, Manuel Adorni y Miguel Angel Boggiano. Los tres participantes conversan desde ubicaciones separadas, mostrados en una pantalla dividida en tres secciones sobre un fondo azul que incluye el logo 'CARTA FINANCIERA'. La temática central es la perspectiva de Manuel Adorni sobre Bitcoin en el año 2022.

El material de archivo le está jugando malas pasadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su intento de dar por terminado el escándalo por su situación patrimonial. En un nuevo video antiguo que salió a la luz, el ahora funcionario nacional expuso su perspectiva sobre Bitcoin y el universo cripto, generando impacto en el debate público acerca de su verdadera posición frente a estos activos digitales. Ayer, el jefe de los ministros dio una entrevista en la que justificó su crecimiento patrimonial por una exitosa inversión en criptomonedas que le reportó más de USD 300.000 de ganancia.

La grabación que data del año 2022 -mucho antes de la llegada al Gobierno de Javier Milei- muestra que el vocero presidencial mantiene una visión conservadora y matizada respecto a las criptomonedas, diferenciando entre monedas volátiles como Bitcoin y las llamadas stablecoins, con preferencia por estas últimas como herramienta para transferencias económicas de bajo costo.

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A pesar de sus elogios a la innovación tecnológica, Adorni optó por una mirada cautelosa respecto a la inversión en Bitcoin: “No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la criptovolátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión, me parece bien. Quien lo quiera ver como un activo o como para hacer transacciones con las monedas estables como yo, me parece que está bien también”.

En otro video, este de 2021, Adorni había dado a entender que había conocido a Bitcoin cuando cotizaba a 2006, es decir, no antes de 2017

Más aún, abundando en el debate sobre la viabilidad de Bitcoin como inversión, Adorne explicó que su inclinación personal es utilizar stablecoins para transacciones y que no siente la misma confianza respecto a la inversión en Bitcoin por su volatilidad. Y dio señales de que hasta ese entonces, año 2020, no había invertido en la cripto: “A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos”, reflexionó el vocero. Sostuvo que tanto quienes ven a Bitcoin como inversión, como aquellos que lo consideran solo un activo transaccional o incluso una burbuja, tienen posiciones válidas.

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La intervención de Adorni se produjo durante en octubre de 2022 durante una charla con especialistas del sector, en Carta Financiera. Esto se contradice, como mínimo, con las explicaciones que dio respecto de su aumento patrimonial: aseguró que compró USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2018, obteniendo ganancias de más de USD 300.000. El video que salió a la luz muestra que 9 años después todavía se mostraba dispuesto a “probarlo”, en público.

La aparición de este video se suma a otros registros previos, como el difundido por Infobae más temprano este jueves, en los que el funcionario también mostró dudas y desconocimiento sobre el tema. En esa otra grabación, del año 2020, Adorni aseguró que cuando conoció a Bitcoin la criptomoneda cotizaba en torno a los USD 6.000, un nivel que no atravezó hasta octubre de 2017. Esto contrasta con sus explicaciones patrimoniales, ya que aseguró que invirtió fuertemente en la criptomoneda ya desde el año 2013.

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En la charla virtual de 2020, organizada por una billetera digital y difundida en canales públicos, el funcionario narra su primer contacto con el mundo cripto. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, cuenta Adorni ante la audiencia.“Yo no estaba muy metido en el tema”, reconoce sobre ese momento.