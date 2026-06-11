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El guiño de Lamine Yamal a Messi en la previa de su debut en el Mundial 2026

El delantero del Barcelona publicó en Instagram una imagen con la camiseta argentina del astro rosarino y la española, ambas con el dorsal 19. Todas las coincidencias que los unen en sus presentaciones mundialistas

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Lamine Yamal explicó por qué no quiere ser comparado con Lionel Messi
El delantero del Barcelona y el astro argentino compartieron el número 19 en sus respectivos debuts mundialistas, ambos con 18 años (AP)

Horas antes del inicio del Mundial 2026, Lamine Yamal publicó en su cuenta de Instagram una imagen dividida en dos mitades: la camiseta argentina con el dorsal 19 que Lionel Messi vistió en Alemania 2006 y la española con el mismo número que el delantero del Barcelona portará en Estados Unidos, México y Canadá. El guiño del joven español a su ídolo del Barça recorrió las redes sociales de inmediato y abrió el debate sobre los múltiples lazos que unen a ambos futbolistas, más allá de la coincidencia numérica.

Cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó los dorsales de los 26 convocados de España para el Mundial 2026, los fanáticos captaron la coincidencia de inmediato. El motivo: a Yamal le correspondía el número 19, el mismo que Lionel Messi vistió en Alemania, durante su primera Copa del Mundo. El detalle no tardó en circular, pero fue el propio jugador quien le dio forma con un posteo en su cuenta de Instagram, como si dos épocas del fútbol mundial se tocaran en una sola imagen.

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La historia del dorsal que los une tiene raíces más profundas que un Mundial. Messi utilizó el 19 durante tres temporadas en el Barcelona antes de pasar al mítico número 10. Yamal recorrió exactamente el mismo camino: usó ese dorsal durante un año en el club catalán y luego tomó la 10. En la selección española, el 19 lo acompaña desde su debut con La Roja en 2023 y con él conquistó la Eurocopa 2024, tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final.

Lamine Yamal publicó en Instagram una imagen con la camiseta de Messi en Alemania 2006 y la suya para el Mundial 2026, ambas con el dorsal 19
Lamine Yamal publicó en Instagram una imagen con la camiseta de Messi en Alemania 2006 y la suya para el Mundial 2026, ambas con el dorsal 19

El paralelo entre ambas trayectorias no se limita al número. Messi debutó en su primer Mundial con 18 años, anotó un gol ante Serbia y Montenegro y llegó hasta los cuartos de final con Argentina, aunque se quedó en el banco el día que el local eliminó a la Albiceleste por penales. Yamal, también de 18 años, llega a Estados Unidos, México y Canadá con 25 partidos internacionales con el combinado europeo y 6 goles. Su debut mundialista está pactado para el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

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Cómo evoluciona Lamine Yamal de su lesión

La imagen del posteo llegó en medio de una semana de incertidumbre para el cuerpo técnico de Luis de la Fuente. Yamal arrastraba desde el 22 de abril una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida en un partido ante el Celta, que lo mantuvo apartado durante un mes y medio. Nico Williams, otro de los atacantes del esquema español, también se recuperaba de una lesión en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, ocurrida el 10 de mayo.

La última sesión de entrenamiento en Chattanooga aportó señales positivas: tanto Yamal como Williams se reincorporaron al trabajo con el grupo y protagonizaron el tradicional pasillo de collejas, el ritual que la selección reserva para quienes regresan de un periodo de baja, informó Infobae. El único que permanecía apartado era Víctor Muñoz, con molestias musculares.

El delantero español llega a su primer Mundial con 25 partidos internacionales y 6 goles con la selección española (Reuters/Brett Davis)
El delantero español llega a su primer Mundial con 25 partidos internacionales y 6 goles con la selección española (Reuters/Brett Davis)

Durante los días previos, mientras el resto del plantel descansaba, Yamal y Williams dedicaron tiempo a ejercicios específicos y a practicar disparos a portería. Según el entorno de la selección, las sensaciones tras esa sesión fueron positivas y situaron a ambos jugadores en la recta final de su recuperación.

“No hay pactos para su vuelta. Los médicos estuvieron en contacto y se prioriza el bienestar del jugador, viendo el mejor momento”, afirmó Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la selección española. De la Fuente, por su parte, dejó en claro que solo alineará a quienes ofrezcan garantías absolutas desde el punto de vista físico, incluso ante un rival como Cabo Verde.

Ambos futbolistas siguieron un plan individualizado diseñado por los servicios médicos y coordinado con el cuerpo técnico, con la consigna de no apresurar los tiempos.

La decisión final sobre la participación de Yamal en el debut mundialista quedará en manos del equipo médico y técnico en las horas previas al partido del 15 de junio en Atlanta. España integra el grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y buscará en el continente americano su segunda estrella mundialista.

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