Se inauguró el Fan Fest para el Mundial en CABA: así se vivió el partido inaugural

La Buenos Aires Fan Fest en Plaza Seeber abrió con el partido inaugural del Mundial y el cruce entre México y Sudáfrica

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir el Mundial 2026 con una propuesta que combina transmisiones en vivo, gastronomía y transporte reforzado en distintos puntos de la ciudad. El Gobierno porteño lanzó “Ciudad Late Mundial”, un programa de festivales gratuitos con formato público-privado que comenzó este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y estará hasta el 19 de julio, fecha de la final de la Copa del Mundo.

El programa se estructura en dos formatos paralelos. El primero es el Buenos Aires Fan Fest, con sede en Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, con acceso por la avenida Libertador y Sarmiento. El estreno de este modelo fue durante la inauguración de la competencia y el primer partido de la fecha 1° de la fase de grupos, que disputaron México —uno de los países organizadores— y Sudáfrica.

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El predio tiene capacidad para 15.000 personas y funcionará del 11 de junio al 19 de julio, en horario de 12 a 20, con extensiones según el fixture. Allí, una pantalla gigante transmitirá en vivo los partidos de la Selección argentina y los encuentros de relevancia, acompañada por un circuito cerrado de televisión con notas en vivo e imágenes del público.

Jorge Macri en la inauguración del "Buenos Aires Fan Fest"

La oferta en Plaza Seeber no se limita a las transmisiones. El predio contará con shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido —música, DJs y artistas itinerantes con bombos y freestylers—, puntos fotográficos con réplicas de la Copa del Mundo, el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico. Un patio gastronómico con foodtrucks y espacios recreativos de los principales patrocinadores completará la propuesta.

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El jefe de Gobierno, Jorge Macri, describió la iniciativa en estos términos: “El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”.

El segundo formato es “Modo Hincha en BA”, pensado para descentralizar la experiencia y llevar las pantallas a los barrios. El acceso también será gratuito, aunque con cupos limitados de unas 600 personas por evento. Durante la primera fase del torneo —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá—, las actividades se distribuirán en distintos puntos de la ciudad según una agenda ya definida.

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Plaza Seeber tendrá capacidad para 15.000 personas y transmitirá los partidos de la Selección argentina y otros encuentros relevantes hasta la final de la Copa del Mundo

El martes 16 de junio, de 18 a 24, la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) será el escenario para los partidos Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia. El lunes 22, de 13 a 20, le tocará el turno a Plaza San Martín de Retiro, donde se podrán ver Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak. El sábado 27, de 18.30 a 1, el Obelisco (Corrientes y Cerrito) transmitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina. Además de los partidos en vivo, también se volverán a transmitir encuentros pasados.

A partir de los 16avos de final, la propuesta se ampliará. Las actividades de la fase eliminatoria se concentrarán en Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, y sumarán zonas de foodtrucks, DJs y estaciones de intercambio de figuritas.

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El programa contempla también una dimensión económica a través de la estrategia BA 24 Horas. Por un lado, una red gastronómica en los puntos de encuentro extenderá la actividad nocturna con promociones especiales antes, durante y después de las transmisiones. Por el otro, bares y restaurantes de toda la ciudad podrán sumarse formalmente a la red oficial de “Locales Mundialistas”, con ambientaciones temáticas, sorteos y experiencias exclusivas.

Villa Devoto, Plaza San Martín y el Obelisco integran la agenda de Modo Hincha en BA durante la fase de grupos del Mundial 2026

Para que la movilización de hinchas no altere la rutina de los vecinos, el Gobierno porteño desplegará un operativo coordinado de tránsito, higiene urbana y seguridad. Los días de partidos de la Selección, la Línea D de subte extenderá su horario para facilitar la desconcentración de Plaza Seeber.

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La Línea B, que ya cuenta con extensión horaria los fines de semana, servirá para asistir al Parque Los Andes en Chacarita y a la zona de Corrientes. Se reforzarán líneas de colectivos estratégicas y se incrementará la presencia de taxis en las zonas de eventos.

El operativo de orden público incluirá controles específicos para minimizar las interferencias de tránsito en las principales avenidas y garantizar un ingreso ágil tanto para espectadores como para los medios de prensa locales e internacionales. El programa también encuadra la iniciativa dentro del objetivo de posicionar a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.

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