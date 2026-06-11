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El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

La artista eligió compartir la repercusión de su testimonio y remarcó el poder de la empatía colectiva frente al dolor

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En un mano a mano con Sofía Calvo, Rocío Igarzábal habló sobre cómo recordaba su abuso sexual (La Sesión - Hispa)

Hace una semana, en un gesto de valentía que conmovió a sus seguidores, Rocío Igarzábal decidió compartir públicamente una experiencia que marcó su vida: el abuso sexual que sufrió cuando tenía cinco años. La actriz y cantante eligió abrir su historia justo en la semana de la masiva manifestación la marcha de Ni Una Menos, y lo hizo con palabras directas. En un relato sin adornos ni rodeos, puso en palabras una experiencia que hasta entonces solo había compartido en la intimidad de la terapia.

Todo comenzó con la difusión de un adelanto de la entrevista que Rocío mantuvo con Sofía Calvo en el ciclo La Sesión, producido por Hispa. Allí, la artista se animó a reconstruir esos recuerdos de la infancia que la habían marcado. “Me acuerdo de que la primera vez que sucedió yo me hice la dormida. Estaba sola en la casa con esa persona. Esas escenas que yo tenía como recuerdos en mi cabeza medio difusos de ver mis manos chiquititas, con mi ropa interior. En un momento decía: ¿Será que me lo imaginé?”, expresó, habilitando un espacio de vulnerabilidad que no suele verse en los medios.

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La repercusión del fragmento fue inmediata. La decisión de contar lo vivido no solo implicó una exposición personal, sino también una serie de emociones encontradas que Rocío compartió con sus seguidores. En una historia de Instagram, escribió: “Sale una charla que tuve con Sofi Calvo en Hispa. Me animé a hablar de cosas que solo hablé en terapia con mi psicóloga, Patricia, que me acompaña hace muchos años. No sé si hice bien o no... No sé si me gusta mucho verme hablar de estos temas, la exposición y los comentarios”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Rocío Igarzábal, mostrando texto blanco sobre fondo negro con el nombre de usuario y foto de perfil
Rocío Igarzábal compartió una profunda reflexión sobre la dificultad de relatar su abuso sexual, resaltando la fortaleza encontrada al desarrollar herramientas para batallar el dolor en su presente

En el mismo mensaje, la actriz reflexionó sobre el proceso de animarse a hablar en público sobre lo que más duele: “Pero la realidad es que nunca terminamos de estar preparadas para hablar de lo que nos lastimó tanto. Lo que sí, hoy siento que desarrollé herramientas y a ese dolor le doy batalla con mi presente”.

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Horas más tarde, Rocío amplió su reflexión y compartió el efecto que su testimonio tuvo en otras personas. “Hablar de lo que me pasó trajo muchos testimonios, muchas historias que todavía no han sido contadas pero que al ver mi posteo algo se movió ahí. Y ya con eso me alcanza. Mientras haya una mujer que se sintió acompañada con mi relato, creo que ya todo tiene sentido para mí”, escribió en otra historia. “Mi música habla de eso... Temor es mi canción preferida cuando se trata de hablarle a ese trauma. ‘No te doy mi corazón’ dice al final. Y es así. Yo nunca le entregué mi corazón”.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con texto blanco sobre fondo negro, mostrando una reflexión personal de Rocío Igarzábal
"Hablar de lo que me pasó trajo muchos testimonios, muchas historias que todavía no han sido contadas pero que al ver mi posteo algo se movió ahí", reflexionó la actriz

El impacto de su relato se multiplicó en la comunidad virtual. Desde el momento en que se animó a exponer su historia, Igarzábal recibió numerosas muestras de apoyo. El jueves pasado, la actriz eligió agradecer públicamente la cantidad de mensajes y la empatía recibida: “Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza. Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, compartió la artista, quien actualmente forma parte de la gira teatral de El divorcio.

En ese mismo mensaje, Rocío recordó la importancia de no perder el eje de la problemática y de mantener la atención en quienes no pueden contar su historia. Y escribió: “No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”. La actriz cerró con una frase simple y cálida: “Nos abrazo”.

rocío igarzabal
El jueves pasado, la actriz agradeció el apoyo que recibió luego de dar a conocer su testimonio (Instagram)

El testimonio de la actriz generó una reacción en cadena entre sus seguidoras, muchas de las cuales eligieron compartir con ella sus propias experiencias. Así lo relató la propia artista en sus mensajes, donde reconoció la potencia de sentirse acompañada y la responsabilidad de abrir el diálogo. Además, en sus redes, compartió imágenes de la marcha de Ni Una Menos en la Plaza del Congreso y destacó el mensaje de una de las manifestantes: “Lo más roto del abuso es crecer entendiendo el miedo antes que la infancia. Lxs niñxs no se tocan”.

La voz de Rocío Igarzábal, lejos de buscar un cierre o una respuesta definitiva, se transformó en un punto de apoyo para quienes atraviesan historias similares. Su relato, construido desde la honestidad y el presente, se suma a la lucha colectiva por la visibilización y la reparación.

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