Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

El gobierno de Israel expresó este jueves su apoyo a las condiciones planteadas por Estados Unidos para avanzar hacia un eventual acuerdo con Irán, luego de una conversación telefónica entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump sobre el memorando de entendimiento que busca abrir una nueva etapa de negociaciones con Teherán.

La oficina del jefe de gobierno israelí informó que Netanyahu fue puesto al tanto de los detalles del documento que actualmente se encuentra en elaboración y que servirá como base para futuras conversaciones entre Washington y la República Islámica.

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Aunque Israel no forma parte de esas negociaciones, el mandatario israelí manifestó su satisfacción por los compromisos que, según afirmó, Trump asumió respecto al contenido del eventual acuerdo final.

De acuerdo con el comunicado difundido por Jerusalén, Netanyahu valoró especialmente que la futura negociación contemple medidas dirigidas a limitar las capacidades estratégicas iraníes. Entre ellas mencionó la eliminación del material nuclear enriquecido acumulado por Teherán, el desmantelamiento de instalaciones utilizadas para ese proceso, restricciones a la fabricación de misiles y el fin del respaldo iraní a organizaciones armadas aliadas en distintos puntos de Medio Oriente.

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“Aunque Israel no es parte del memorando de entendimiento, el primer ministro expresó su agradecimiento al presidente Trump por su compromiso de que el acuerdo final incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo iraní a sus representantes terroristas en la región”, señaló la oficina de Netanyahu.

Una publicación de la cuenta oficial del Primer Ministro de Israel detalla la conversación entre el presidente Trump y Netanyahu sobre un memorándum de entendimiento con Irán

La declaración israelí busca transmitir una señal de respaldo a la iniciativa diplomática impulsada por Washington en un momento particularmente delicado. Durante las últimas semanas, Trump había centrado sus declaraciones públicas principalmente en dos objetivos: resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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Sin embargo, el comunicado israelí introdujo elementos adicionales que hasta ahora no habían ocupado un lugar central en las declaraciones públicas de la Casa Blanca. Las referencias a los misiles balísticos iraníes y al apoyo de Teherán a grupos armados regionales han sido históricamente dos de las principales preocupaciones del gobierno israelí y también algunos de los temas más sensibles para las autoridades iraníes.

La conversación entre ambos líderes se produjo pocas horas después de que Trump anunciara la suspensión de nuevos ataques militares contra Irán, previstos para este jueves, debido al avance de las negociaciones. El mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones habían alcanzado los niveles más altos de la dirigencia iraní y que existía un entendimiento preliminar aprobado por las partes involucradas.

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“Hicimos un gran acuerdo”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval. También aseguró que los documentos están en una fase “bastante final” y que la formalización podría concretarse “en los próximos días”.

Aunque Jerusalén no forma parte del memorando de entendimiento, el gobierno de Israel aseguró que recibió garantías de Washington sobre las condiciones que debería incluir un eventual pacto definitivo

El presidente estadounidense agregó que la firma podría realizarse durante el fin de semana, posiblemente en Europa, y adelantó que el vicepresidente JD Vance participaría en la ceremonia. Además, vinculó la reapertura del estrecho de Ormuz con el resultado de las conversaciones al afirmar que esa vía marítima “se abrirá tan pronto como firmemos”.

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El acercamiento diplomático se produce después de varios meses de tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto se intensificó tras el inicio de operaciones militares lanzadas por Washington y Jerusalén contra objetivos iraníes a fines de febrero y continuó con intercambios de ataques que pusieron en riesgo el alto el fuego alcanzado el 8 de abril.

Antes del anuncio de Trump, las negociaciones enfrentaban diferencias importantes relacionadas con el programa nuclear iraní, el futuro del estrecho de Ormuz y las condiciones para una desescalada regional. Teherán había advertido que respondería a nuevas acciones militares estadounidenses y llegó a sostener que los últimos ataques ponían en duda la vigencia práctica de la tregua.

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En ese contexto, el respaldo expresado por Netanyahu refleja el interés de Israel en que cualquier entendimiento definitivo incluya restricciones concretas sobre las capacidades nucleares y militares de Irán, aspectos que considera fundamentales para la seguridad regional. Mientras avanzan las conversaciones, Washington y Jerusalén buscan mostrar coincidencias sobre los objetivos que debería contener un eventual acuerdo definitivo.