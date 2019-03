Tanto Rodríguez Larreta como Vidal trazaron algunos ejes de campaña. Pidieron empatizar con los votantes. "Tenemos que sensibilizarnos con quienes no la pasan bien", resaltó el jefe de Gobierno. "Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos", planteó la gobernadora.