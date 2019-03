"Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos", resaltó la gobernadora bonaerense, una de las oradoras de la tarde en el evento partidario que nucleó a la cúpula del PRO, en medio de las tensiones con la UCR por el cierre de listas en Córdoba.