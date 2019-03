En el medio, a las 11:27, tuvo lugar el hecho destacado e inédito de la jornada. Joanna Picetti, diputada electa de Cambiemos que no asumió por "inhabilidad moral", irrumpió en el recinto cuando Macri hablaba sobre violencia de género y denunció, a los gritos, que contra ella ejercieron "violencia institucional" por no dejarla ocupar su cargo. Michetti le pidió que se retirara porque la Asamblea Legislativa "es para diputados y senadores en funciones", pero Picetti no solo permaneció sino que bajó más escalones para evitar ser echada.