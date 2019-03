"Después de que falleció mi marido -contó Pochetti-, le pedí a Plo que necesitaba un tiempo, que no quería saber nada de la situación y que le entreguemos todo a la justicia. Les dije que la situación para mí iba a empeorar. Ellos me dijeron que no y articularon de manera rápida con (Elizabeth Ortiz) Municoy (la principal testaferra) la venta de las sociedades. En una de esas conversaciones, Plo me dijo que el señor Rodríguez, el juez, nos había indicado que teníamos que vender todo".