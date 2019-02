La posibilidad de ir a una interna general en Cambiemos se instaló como un tema sensible en este verano político, pero sufrió un vuelco claro en los últimos días: desde el Gobierno, y no sólo Marcos Peña, dieron señales de acotar esta discusión, al menos por prematura. El gobernador Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, se encargó de decir que el radicalismo recién resolverá si compite o no en la interna presidencial hacia fines de abril o en mayo. No es una novedad en sí mismo: para entonces está prevista la Convención Nacional partidaria. También afirmó que la cuestión debería esperar a ver cómo se acomoda la economía.