Presidencia publica video con canciones de Mr Black tras declarar la champeta patrimonio cultural de Colombia

Es oficial, la Champeta ha sido declarada Patrimonio Cultural de Colombia. Un reconocimiento histórico que protege la música, el baile y la magia de los picós. ¡Comparte para que todo el mundo lo sepa! - crédito @infopresidencia/X

La Presidencia publicó en sus redes sociales oficiales un video en homenaje a la champeta luego de que este género musical fuera incluido oficialmente en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El audiovisual utiliza fragmentos de canciones y videos oficiales del cantante y compositor Mr Black El Presidente, uno de los artistas más reconocidos de este movimiento musical en Colombia.

En el video compartido desde las plataformas oficiales del Gobierno se escucha una narración que destaca el reconocimiento otorgado a la champeta y a sus expresiones culturales asociadas.

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“Agárrese duro, mi gente, que esto es histórico. La champeta ahora es patrimonio cultural de Colombia. Pero eso no es todo. Además, con esto se protegen expresiones como el baile, la música y la magia de los picós. Así que súbele el volumen y comparte este video para que el mundo sepa que la champeta se respeta”, señala la pieza audiovisual.

La champeta fue incluida como patrimonio cultural de Colombia

El pasado 21 de mayo de 2026, en Cartagena de Indias, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregó oficialmente la resolución mediante la cual la champeta y sus manifestaciones asociadas ingresaron a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI).

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La entrega oficial se realizó durante el Afro Caribe Fest, en articulación con la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC).

Con esta decisión, el Gobierno también oficializó el Plan Especial de Salvaguardia (PES), un mecanismo diseñado para proteger y fortalecer las prácticas culturales relacionadas con la champeta, incluyendo la música, el baile, los picós, la oralidad y distintos saberes populares asociados a esta expresión artística.

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El video oficial incluyó fragmentos de canciones y videoclips de Mr Black El Presidente.' - crédito @mrblackelpresiente/IG

El reconocimiento a la champeta y las culturas afrodescendientes

Durante el evento, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Forondona, señaló que el reconocimiento representa una reivindicación histórica de las expresiones culturales de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

La funcionaria aseguró que el Gobierno ha impulsado inversiones para fortalecer prácticas culturales relacionadas con el canto, la danza, la poesía, las lenguas y los saberes afrodescendientes.

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Además, destacó que la entrega del Plan Especial de Salvaguardia significa que el Estado reconoce la importancia de una de las expresiones culturales más representativas del pueblo afrodiaspórico.

Por su parte, la viceministra de los Patrimonios, Saia Vergara Jaime, afirmó que la champeta representa un espacio de memoria, libertad y afirmación frente al racismo, el clasismo y la exclusión histórica.

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¿Qué protege el Plan Especial de Salvaguardia?

El Plan Especial de Salvaguardia reconoce a la champeta como un sistema cultural compuesto por 11 expresiones asociadas que forman parte de la identidad champetúa y picotera.

Entre los elementos protegidos se encuentran:

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La música y los ritmos tradicionales de la champeta .

Las danzas y expresiones corporales .

La cultura de los picós y los sistemas de sonido populares .

Los oficios de construcción y diseño de picós .

La iconografía, el muralismo y la gráfica popular del Caribe .

Los espacios comunitarios y festivales populares .

La tradición oral y los llamados “piconemas” .

La transmisión de saberes entre generaciones.

El documento también establece líneas de acción enfocadas en la investigación, la preservación de la memoria cultural y la consolidación del Festival Afro Caribe de Música Champeta como escenario de circulación artística y patrimonial.

El reconocimiento fue oficializado durante el Afro Caribe Fest realizado en Cartagena. - crédito @mincultura/X

La historia y origen de la champeta

La champeta nació en sectores populares del Caribe colombiano, especialmente en barrios de Cartagena de Indias y territorios afrodescendientes como San Basilio de Palenque.

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De acuerdo con Señal Colombia, el género surgió a partir de la influencia de ritmos africanos y afrocaribeños que comenzaron a llegar a Colombia entre las décadas de 1960 y 1970. Sonidos como el soukous congoleño, el reggae, el dancehall y otros ritmos africanos empezaron a sonar en fiestas barriales y picós del Caribe colombiano.

Con el paso de los años, estas influencias musicales se mezclaron con las dinámicas culturales de los barrios populares y dieron origen a una identidad musical propia.

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Actualmente, la champeta es considerada una de las expresiones musicales más representativas de la memoria afrocaribeña colombiana.

¿Por qué la champeta se llama así?

El término “champeta” hacía referencia originalmente a un cuchillo corto utilizado por trabajadores afrodescendientes del Caribe colombiano.

Durante décadas, la palabra fue usada de manera despectiva para señalar prácticas culturales asociadas a comunidades negras y sectores populares. Sin embargo, con el tiempo, las propias comunidades resignificaron el término hasta convertirlo en un símbolo de identidad y orgullo cultural.

Hoy, la champeta representa no solo un género musical, sino también una expresión ligada a la memoria, el territorio y las raíces afrodescendientes del Caribe colombiano.

La champeta nació en barrios populares del Caribe colombiano y se consolidó como símbolo de identidad afrodescendiente. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La champeta se suma a otros patrimonios culturales del país

Con este reconocimiento, la champeta se integra a otras expresiones culturales colombianas declaradas patrimonio por su relevancia histórica y social.

Entre ellas se encuentran:

La cumbia.

El vallenato tradicional.

Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano.

El sistema normativo wayuu aplicado por el pütchipü’üi o palabrero.

La inclusión de la champeta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación busca garantizar la preservación y transmisión de esta expresión cultural a las nuevas generaciones, reconociendo su importancia dentro de la historia y la identidad cultural de Colombia.