La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

Un extraño pendiente encontrado en el coche de una pareja desata rumores y sospechas sobre la fidelidad y el estado emocional de la mujer, mientras el programa 'Magaly TV' investiga los detalles. ATV/ Magaly TV La Firme.

Suhaila Jad era la famosa de la relación. Cuando la modelo española de ascendencia palestina conoció a André Carrillo en Lisboa en 2015, ella tenía una carrera consolidada en la televisión española y él era un futbolista peruano que recién se instalaba en Europa con el Benfica. En los primeros años, era a Carrillo a quien llamaban “el novio de Suhaila”. Una década después, la historia terminó de la peor manera posible: con acusaciones de infidelidad, humillaciones y un sueño de familia hecho pedazos.

Jad llegó a Portugal en 2015 buscando un nuevo comienzo. Había participado en los realities españoles Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes —donde protagonizó una recordada rivalidad con la también modelo Oriana Marzoli— y la muerte de su padre la impulsó a alejarse de España y empezar de cero. Lo que no esperaba era encontrar al hombre con quien construiría su familia. “Me siento muy natural. Ojalá siga en televisión porque es un medio que me gusta muchísimo”, decía en 2014. Un año después, dejó todo eso atrás.

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Suhaila Jad, madre de los tres hijos de André Carrillo, en tiempos de mayor estabilidad. IG

Los años de la familia que soñó

La relación entre Jad y Carrillo se mantuvo alejada del escándalo durante años. En julio de 2017, el futbolista confirmó en redes sociales que esperaban gemelos —niño y niña—, noticia que sorprendió al mundo del fútbol peruano. Cédric y Samira llegaron ese año y Jad se retiró de la televisión para dedicarse por completo a la maternidad. Sus redes sociales se llenaron de imágenes de sus hijos: era visible que la maternidad era el centro de su vida.

En 2021, la pareja anunció el embarazo de su tercer hijo. Jad compartió su pancita en Instagram con la misma alegría con la que había celebrado cada etapa de su familia. Carrillo había dicho en alguna entrevista que quería cinco hijos. La pareja tenía uno de los perfiles más estables y discretos del fútbol peruano. Nadie veía venir lo que se avecinaba.

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Pareja de André Carrillo expone presunta infidelidad del futbolista tras hallar arete en su auto. IG

El principio del fin: un arete en el coche

La primera señal pública llegó meses antes de la confirmación oficial de la ruptura. Jad publicó en sus historias de Instagram la imagen de un arete que no era suyo y que aseguró haber encontrado en el automóvil de Carrillo. El mensaje que lo acompañaba era una ironía cargada de dolor: “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”. La publicación se viralizó en horas. Carrillo no respondió.

Días después, Jad escaló las acusaciones. Compartió capturas de un chat privado en portugués que, según indicó, correspondía a conversaciones del futbolista con otra mujer. Los mensajes incluían emojis de fuego y frases como: “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, habibi?” La palabra árabe —“mi amor”— no dejó margen a la interpretación. También publicó un texto que reveló la dimensión real de su sufrimiento: “Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”.

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El futbolista André Carrillo en una imagen reciente, tras la publicación del mensaje de Suhaila Jad en Instagram confirmando su separación.

En paralelo, Jad abrió otro frente al denunciar públicamente el comportamiento de Ana María Díaz, madre de Carrillo, quien según la modelo habría ingresado a escondidas a su habitación y revisado todos los cajones de la casa. La conductora Magaly Medina analizó el escándalo en ATV y lanzó una advertencia directa a Jad: “Probablemente todo lo que tiene Carrillo debe estar a nombre de la mamá. Las suegras por lo general son metiches, las madres de los jugadores de fútbol más todavía”.

Suhaila Jad, en una imagen reciente, ha compartido un mensaje en Instagram confirmando el fin de su relación con el futbolista André Carrillo.

La confirmación que lo dijo todo

Semanas después, Jad publicó los dos textos que cerraron cualquier duda. En el primero describió una relación marcada por la humillación y la soledad: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme.

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Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios: haciendo la compra en el supermercado, duchándome, cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela. Y siempre lo hacía sola. No le contaba nada a nadie porque lo quería proteger”.

Suhaila Jad compartió un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, abordando la difícil situación de su separación de André Carrillo y el sufrimiento vivido. (Instagram)

En el segundo explicó por qué tardó tanto en irse: no soportaba la idea de que sus hijos no tuvieran el hogar que ella misma había recibido de sus padres. “Ahora sé que me equivoqué y que debí haberme ido hace muchos años”, escribió.

Y cerró con una declaración que recorrió las redes de medio mundo: “Nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás la hubiera elegido. Me siento fuerte, segura y lista para brillar más que nunca”. Firmó: SCE.

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Suhaila Jad publicó un emotivo mensaje en Instagram explicando los motivos de su separación y cómo se siente fuerte para seguir adelante tras un engaño.

Carrillo, que se encuentra en Brasil disputando la temporada con su club, no ha emitido ninguna declaración pública. El silencio del futbolista contrasta con cada palabra que Jad escribió durante meses para describir una historia de amor que empezó en Lisboa con todo por delante y terminó con el sueño de familia convertido en sufrimiento, tristeza y supervivencia.

Suhaila Jad y Andrés aparecen en una composición dividida por un efecto de papel rasgado, simbolizando una separación o narrativa dual. (Imagen Ilustrativa Infobae)