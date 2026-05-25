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Crema de café sin nata: una receta sencilla para los amantes del café y los postres cremosos

La propuesta culinaria, sencilla y fresca a partes iguales, es ideal para los meses de verano en los que el calor aprieta

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Crema de café
Una taza de crema de café, una receta sencilla y cremosa. / Freepick

Con la llegada del calor, es preciso encontrar soluciones refrescantes ante las altas temperaturas. A lo largo del Mediterráneo, existen distintas propuestas sencillas de preparar, como lo es la crema de café sin nata. Conocido como cremino en Sicilia, la receta varía según la región donde se prepare, pero mantiene la peculiaridad de la cremosidad en su textura, sin llegar a ser helado ni yogur.

Por ello, la crema de café sin nata es una tendencia viral entre los amantes del café y los postres fáciles. Nació como alternativa ligera a las mousses tradicionales y se sirve tanto sola como acompañando bizcochos, galletas o frutas. Otra opción es la de maridar la crema de café con un licor dulce o con un vaso de leche fría. Puede además prepararse con café descafeinado, en caso de aquellos que prefieran evitar la cafeína.

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Receta de crema de café sin nata

La crema de café sin nata es una mousse exprés elaborada únicamente con café soluble, azúcar y agua muy fría. El secreto está en batir enérgicamente la mezcla, logrando una textura cremosa y estable, parecida a la nata montada, pero sin grasas ni lácteos.

Tiempo de preparación

  • Total: 7 minutos
  • Preparación: 7 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 120 g de azúcar blanca
  • 35 g de café soluble (puede ser descafeinado)
  • 140 ml de agua muy fría

Cómo hacer crema de café sin nata, paso a paso

  1. Pon el azúcar en un bol grande.
  2. Añade el café soluble y mezcla bien.
  3. Incorpora el agua muy fría (si es de la nevera, mejor).
  4. Empieza a batir la mezcla con varillas eléctricas o manuales.
  5. Bate durante 3-5 minutos, hasta que la mezcla se vuelva espesa y tome un color claro.
  6. Cuando la crema forme picos firmes, pásala a una manga pastelera (o utiliza una cuchara).
  7. Sirve en copas o vasos pequeños. Puedes decorar con virutas de chocolate, almendra picada o unos granos de café.
  8. Disfruta al momento o guarda en la nevera hasta el servicio (máximo 2-3 horas para que no pierda textura).

Consejos técnicos:

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  • Usa agua lo más fría posible para que la crema monte rápido.
  • No sobrebatas: si sigues batiendo tras montar, puede perder aire y licuarse.
  • Sirve justo después de hacerla para mantener la textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 120-140 kcal (dependiendo del azúcar y café)
  • Grasas: 0 g
  • Hidratos de carbono: 30-34 g (principalmente azúcar)
  • Proteínas: 0,5 g
  • Azúcar: 30-34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Máximo 2-3 horas en nevera. Pasado este tiempo, la crema puede licuarse y perder volumen. No congeles.

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