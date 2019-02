"De acuerdo al curso natural y ordinario de los hechos, me encuentro en condiciones de deducir que las complejas características que revisten las maniobras que han sido esbozadas y que han surgido con el avance de la pesquisa no resultan propias de la criminalidad de esta jurisdicción y, por el contrario, sí guardan relación con patrones comunes de conductas que se desarrollan en el ejido capitalino. Con ello no se pretende desconocer que, en determinadas épocas del año (principalmente, en periodos estivales), alguna parte del iter criminis o algunas de las personas involucradas en esas maniobras se trasladen circunstancialmente al ámbito de esta jurisdicción (por ejemplo, en razón de sus vacaciones) pero ello, según las reglas de la experiencia, en modo alguno implica que en su mayor parte el accionar de los integrantes de esa asociación delictiva tenga lugar en esta circunscripción", desarrolló Curi, según publicó el sitio oficial de la Procuración General de la Nación.