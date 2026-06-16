Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte de un fanático de Gran Hermano: “Descuartización total”

El panelista de Gran Hermano: Generación Dorada, Gastón Trezeguet, recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte enviadas por un televidente. La Policía tomó esta medida luego de que el productor diera a conocer el caso y presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía N°5, bajo la supervisión del fiscal Kessler.
La situación se desencadenó cuando Trezeguet mostró públicamente la captura del mensaje recibido en su cuenta de X (antes Twitter). Un usuario apodado “Turco” le escribió frases cargadas de violencia y referencias despectivas a su orientación sexual, incluyendo amenazas explícitas: “Te vamos a hacer mierda mañana, a tiros. Pedazo de put... Ahí vas a saber estudiar, en el infierno HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Put...”.
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“Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos”, lanzó el exparticipante del reality. ”La denuncia formalizada por el productor activó la intervención judicial y policial. “La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, advirtió el panelista, quien subrayó su decisión de no dejar pasar este tipo de mensajes.
En respuesta al incidente, la Justicia dispuso la entrega del botón antipánico, un dispositivo diseñado para alertar de manera inmediata a las fuerzas de seguridad en caso de peligro. Así, el panelista cuenta ahora con una herramienta de protección directa frente a cualquier posible agresión.
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La causa judicial sigue en curso y permanece bajo la órbita de la fiscalía. Al compartir el documento de la denuncia, Trezeguet buscó dar visibilidad a la gravedad de las amenazas y a la respuesta institucional ante hechos de este tipo.
Lo ocurrido con Gastón Trezeguet pone en evidencia la reacción de la Justicia ante amenazas homofóbicas y la utilización de mecanismos de resguardo para figuras públicas, en medio del fervor de los fanáticos de Gran Hermano. El caso recayó en la Fiscalía N°5 y derivó en la entrega de un botón antipánico para el analista, quien ya confirmó que su denuncia está en marcha y espera respuestas de la Justicia.
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Hace unas semanas el debate en Gran Hermano Generación: Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la temporada cuando Gastón Trezeguet y Ceferino Reato protagonizaron un cruce cargado de frases filosas y cuestionamientos sobre su autoridad como panelistas.
El intercambio comenzó cuando Trezeguet analizó el papel de Manu en el reality, advirtiendo: “A mí me parece que el nivel de derrape que está teniendo Manu, de haber pasado a ser protagonista a terminar siendo el muñeco inflable de Lola, me parece abrumador. Y otra cosa, dejame decir...”. La intervención fue interrumpida por Reato, que consideró excesiva la crítica.
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El panelista no cedió ante el freno de su colega y respondió con ironía: “Dejame terminar, que a vos te gusta hablar mucho”. Así, el ambiente se volvió aún más tenso y el foco se trasladó a la relación entre los propios panelistas.
La tensión escaló cuando Trezeguet lanzó otra advertencia: “Ojo a las señoras que lo votan, porque no vaya a ser cosa que elijan un marido infiel después”. La frase generó reacciones inmediatas en el estudio y provocó la intervención de Reato, quien cuestionó: “¿Vos creés que estás en condiciones de decirle a las señoras que votan, lo que tienen que votar? ¿Y aparte con ese tono de voz?”.
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Sin perder la compostura, Trezeguet defendió su postura y sentenció: “Yo me refiero a lo que ellas vienen votando. Y además, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que decir o no. En este programa tengo más legitimidad que vos”.
Durante el segmento, Santiago del Moro intervino para distender la situación, recurriendo al humor y recordando el pasado de Reato: “El nominado a Martín Fierro es él”, lo que provocó risas y permitió retomar el ritmo habitual del programa. La confrontación culminó con un cierre sarcástico de Trezeguet: “Perdiste”, dirigido a Reato, una frase que selló el momento de mayor tensión en la transmisión y reafirmó el clima competitivo del panel.
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