Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte de un fanático de Gran Hermano: “Descuartización total” (Instagram)

El panelista de Gran Hermano: Generación Dorada, Gastón Trezeguet, recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte enviadas por un televidente. La Policía tomó esta medida luego de que el productor diera a conocer el caso y presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía N°5, bajo la supervisión del fiscal Kessler.

La situación se desencadenó cuando Trezeguet mostró públicamente la captura del mensaje recibido en su cuenta de X (antes Twitter). Un usuario apodado “Turco” le escribió frases cargadas de violencia y referencias despectivas a su orientación sexual, incluyendo amenazas explícitas: “Te vamos a hacer mierda mañana, a tiros. Pedazo de put... Ahí vas a saber estudiar, en el infierno HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Put...”.

PUBLICIDAD

“Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos”, lanzó el exparticipante del reality. ”La denuncia formalizada por el productor activó la intervención judicial y policial. “La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, advirtió el panelista, quien subrayó su decisión de no dejar pasar este tipo de mensajes.

“La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, afirmó el panelista de Gran Hermano: Generación Dorada (X)

En respuesta al incidente, la Justicia dispuso la entrega del botón antipánico, un dispositivo diseñado para alertar de manera inmediata a las fuerzas de seguridad en caso de peligro. Así, el panelista cuenta ahora con una herramienta de protección directa frente a cualquier posible agresión.

PUBLICIDAD

La causa judicial sigue en curso y permanece bajo la órbita de la fiscalía. Al compartir el documento de la denuncia, Trezeguet buscó dar visibilidad a la gravedad de las amenazas y a la respuesta institucional ante hechos de este tipo.

Lo ocurrido con Gastón Trezeguet pone en evidencia la reacción de la Justicia ante amenazas homofóbicas y la utilización de mecanismos de resguardo para figuras públicas, en medio del fervor de los fanáticos de Gran Hermano. El caso recayó en la Fiscalía N°5 y derivó en la entrega de un botón antipánico para el analista, quien ya confirmó que su denuncia está en marcha y espera respuestas de la Justicia.

PUBLICIDAD

Las amenazas de muerte que recibió Gastón Trezeguet y que terminaron en una denuncia (X)

La Justicia dispuso la entrega de un botón antipánico para Gastón Trezeguet

Hace unas semanas el debate en Gran Hermano Generación: Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la temporada cuando Gastón Trezeguet y Ceferino Reato protagonizaron un cruce cargado de frases filosas y cuestionamientos sobre su autoridad como panelistas.

El intercambio comenzó cuando Trezeguet analizó el papel de Manu en el reality, advirtiendo: “A mí me parece que el nivel de derrape que está teniendo Manu, de haber pasado a ser protagonista a terminar siendo el muñeco inflable de Lola, me parece abrumador. Y otra cosa, dejame decir...”. La intervención fue interrumpida por Reato, que consideró excesiva la crítica.

PUBLICIDAD

El panelista no cedió ante el freno de su colega y respondió con ironía: “Dejame terminar, que a vos te gusta hablar mucho”. Así, el ambiente se volvió aún más tenso y el foco se trasladó a la relación entre los propios panelistas.

Gastón Trezeguet y Ceferino Reato intercambiaron argumentos de manera enérgica

La tensión escaló cuando Trezeguet lanzó otra advertencia: “Ojo a las señoras que lo votan, porque no vaya a ser cosa que elijan un marido infiel después”. La frase generó reacciones inmediatas en el estudio y provocó la intervención de Reato, quien cuestionó: “¿Vos creés que estás en condiciones de decirle a las señoras que votan, lo que tienen que votar? ¿Y aparte con ese tono de voz?”.

PUBLICIDAD

Sin perder la compostura, Trezeguet defendió su postura y sentenció: “Yo me refiero a lo que ellas vienen votando. Y además, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que decir o no. En este programa tengo más legitimidad que vos”.

Durante el segmento, Santiago del Moro intervino para distender la situación, recurriendo al humor y recordando el pasado de Reato: “El nominado a Martín Fierro es él”, lo que provocó risas y permitió retomar el ritmo habitual del programa. La confrontación culminó con un cierre sarcástico de Trezeguet: “Perdiste”, dirigido a Reato, una frase que selló el momento de mayor tensión en la transmisión y reafirmó el clima competitivo del panel.

PUBLICIDAD