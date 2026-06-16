Costa Rica

Bajo la sombra del temporal: El misterio de una turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

La desaparición de la estadounidense Ashley Phillips en Pérez Zeledón se ha convertido en un pulso frustrante entre la naturaleza implacable de Costa Rica y una familia que se resiste a aceptar el silencio como respuesta

Guardar
Google icon
Ashley Phillips, la turista estadounidense de 30 años cuya desaparición en el Pacífico sur de Costa Rica mantiene en vilo a su familia y a las autoridades (Cortesía Al tanto).
Ashley Phillips, la turista estadounidense de 30 años cuya desaparición en el Pacífico sur de Costa Rica mantiene en vilo a su familia y a las autoridades (Cortesía Al tanto).

La lluvia en el Pacífico sur de Costa Rica no es una simple precipitación; es una cortina densa que borra los caminos, falsea la tierra y satura los sentidos. En medio de ese escenario hostil, donde la naturaleza impone su ley con furia, la familia de Ashley Phillips vive suspendida en el tiempo.

Son más de diez días de silencio en que una ciudadana estadounidense de 30 años se adentró en los senderos de Pérez Zeledón y no ha vuelto a salir.

Hoy, la angustia de sus seres queridos camina a la par de los ríos desbordados. Las labores de rescate están detenidas, congeladas por un clima que se niega a dar tregua, obligando a los rescatistas a mirar el cielo con impotencia mientras esperan una ventana de buen tiempo para regresar al monte.

PUBLICIDAD

Todo comenzó el miércoles 3 de junio. Ashley, una joven turista con el espíritu aventurero que suele atraer a miles de extranjeros a las tierras costarricenses, decidió realizar una caminata en San Salvador de Barú, una zona montañosa y densamente boscosa ubicada en el cantón de Pérez Zeledón. Lo que prometía ser una jornada de conexión con la naturaleza se transformó en una trampa perfecta.

Ese día, Costa Rica ya se encontraba bajo los efectos de un temporal severo. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) había emitido una alerta verde debido a la persistencia de las lluvias. Los suelos, auténticas esponjas saturadas de agua tras semanas de precipitaciones, crujían bajo el riesgo inminente de deslizamientos. En las costas del Pacífico y en los sistemas montañosos, el peligro no era una posibilidad abstracta, sino una realidad latente.

PUBLICIDAD

Ashley Phillips fue vista por última vez el pasado 3 de junio en la localidad de San Salvador de Barú, Pérez Zeledón.
Ashley Phillips fue vista por última vez el pasado 3 de junio en la localidad de San Salvador de Barú, Pérez Zeledón.

Ashley no regresó a su hospedaje. El 7 de junio, cuatro días después de su último avistamiento, la alerta formal llegó a los escritorios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Para entonces, el rastro de la joven ya se desdibujaba bajo las corrientes de agua y el lodo que cubrían la región.

La peor pesadilla de una familia

A miles de kilómetros de distancia, o quizás en vilo desde el propio suelo tico, la familia Phillips experimenta un dolor sordo y paralizante. “Estamos viviendo la peor pesadilla de cualquier padre o hermano”, expresaron a través de una desgarradora campaña en la plataforma GoFundMe.

La iniciativa no solo busca canalizar el dolor en acción, sino recaudar fondos para apoyar logísticamente a las brigadas de voluntarios que, arriesgando sus propias vidas, se han internado en el fango para buscar pistas. El avance de los días es el peor enemigo de la esperanza, pero los Phillips se aferran a ella con una tenacidad admirable.

La familia abogó que todos los ingresos se destinarán a apoyar a los dedicados voluntarios que trabajan incansablemente en la búsqueda de Ashley.
La familia abogó que todos los ingresos se destinarán a apoyar a los dedicados voluntarios que trabajan incansablemente en la búsqueda de Ashley.

El desafío actual no es humano, es meteorológico. Los equipos de rescate saben que ingresar a la zona de San Salvador de Barú bajo las condiciones actuales es un suicidio táctico: las inundaciones bloquean los accesos y la inestabilidad del terreno amenaza con provocar nuevos aludes. La orden es clara pero dolorosa: esperar a que el clima mejore en la zona.

Mientras tanto, el caso de Ashley Phillips ha trascendido las fronteras, ocupando las portadas de medios locales e internacionales. Es la historia de una espera compartida, el retrato de una comunidad y una familia que se niegan a dar el brazo torcer ante la ferocidad del invierno tropical. La montaña sigue guardando el secreto del paradero de Ashley, pero abajo, en la llanura, nadie pierde la fe de que el cielo finalmente se abra.

Temas Relacionados

Costa RicaDesapariciónAshley PhillipsPérez ZeledónBúsqueda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, afirmó que las autoridades mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, escenario de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado mes de mayo.

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

La serie conmemorativa se presentó junto con el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el marco del centenario y de la cita prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

La 12° adjudicación minera fue publicada en La Gaceta, favorece a Sierra Dorada Mining S.A. con un permiso en Chontales, en su primera autorización para operar en el país

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

El último informe publicado por el organismo internacional destaca la gravedad de los efectos climáticos y las pérdidas registradas debido a tormentas tropicales que han azotado en los últimos años al país

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

La entidad señaló que el perfil más frecuente incluye labores agrícolas, comercio informal, venta ambulante, mendicidad y trabajo doméstico, con jornadas de más de 12 horas, salarios bajos y riesgos para su bienestar

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

TECNO

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propone un modelo humano - IA para que las empresas sean dueñas de su aprendizaje

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propone un modelo humano - IA para que las empresas sean dueñas de su aprendizaje

Magis TV para ver partidos de grupos del Mundial 2026: riesgos y consecuencias

Así operan los hackers durante Mundial 2026: de entradas falsas al robo de identidades

Del tamaño de un arándano: cómo funciona la pastilla del MIT que puede medir la temperatura interna en tiempo real

Conozca el riesgo de usar FutbolLibre App para ver partidos de grupos del Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

MUNDO

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes

Rusia espera a los emisarios de Trump tras el acuerdo con Irán para reactivar las negociaciones sobre Ucrania