Costa Rica

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

Por mayoría, el máximo órgano judicial resolvió que el proceso de selección cumplió con los procedimientos y etapas de evaluación establecidos, y no halló justificación objetiva para el rechazo de la lista de candidatos

Guardar
Google icon
La Corte Plena resolvió devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de candidatos a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
La Corte Plena resolvió devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de candidatos a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

La Corte Plena de Costa Rica acordó devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, tras una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta decisión responde a la solicitud de la Asamblea Legislativa, que había pedido la apertura de un nuevo concurso para cubrir nueve puestos de suplencia, luego de no alcanzar el consenso necesario para elegir a los candidatos propuestos.

El contexto de esta devolución se remonta a la sesión del Plenario Legislativo del 11 de junio, cuando, tras once procesos de votación sin lograr los 38 votos requeridos para designar magistrados suplentes, la Asamblea optó por devolver la lista de 18 postulantes a la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

La votación quedó 29 a favor y 26 en contra, reflejando la división interna y la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo amplio sobre los nombres remitidos.

Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista, defendió la moción afirmando que el objetivo era garantizar un proceso participativo y transparente, en el que todos los partidos representados en la Comisión de Nombramientos tuvieran la oportunidad de analizar y cuestionar las credenciales de los aspirantes.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la justificación del rechazo y se advirtió sobre el riesgo de bloquear el funcionamiento del máximo tribunal constitucional. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas (…) Han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita”, reclamó el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

PUBLICIDAD

Comunicado emitido por el Poder Judial tras la sesión de la Corte Plena de este lunes. Cortesía: Poder Judicial
Comunicado emitido por el Poder Judial tras la sesión de la Corte Plena de este lunes. Cortesía: Poder Judicial

Frente a la gestión legislativa, la Corte Plena analizó la petición y concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida.

Según el acta judicial, el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos previstos y atravesó rigurosas etapas de evaluación, diseñadas para garantizar la idoneidad, la capacidad y la experiencia profesional de los candidatos.

Los magistrados enfatizaron que la transparencia y la imparcialidad fueron ejes centrales de la evaluación, y que cualquier objeción formal debería estar debidamente fundamentada.

La devolución de la nómina a la Asamblea Legislativa marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso para completar la integración de la Sala Constitucional. El reglamento interno del Congreso exige una mayoría calificada de 38 votos para la elección, lo que, ante la fragmentación política, complica la designación y retrasa la incorporación de suplentes necesarios para la operatividad del máximo tribunal.

El acuerdo de la Corte Plena, respaldado por la mayoría de sus miembros, señala que la lista de suplentes cumple con todos los requisitos legales y que la apertura de un nuevo concurso solo estaría justificada ante objeciones concretas y objetivas. El documento oficial destaca que la continuidad institucional y el respeto por los procedimientos deben prevalecer para evitar retrocesos innecesarios que impacten la administración de justicia.

El proceso de nombramiento de magistrados suplentes sigue en pausa, mientras la Corte y el Congreso buscan una salida institucional. REUTERS/Mayela Lopez
El proceso de nombramiento de magistrados suplentes sigue en pausa, mientras la Corte y el Congreso buscan una salida institucional. REUTERS/Mayela Lopez

Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si acepta la nómina devuelta o si insiste en la reapertura del concurso. Mientras tanto, la definición de los suplentes de la Sala Constitucional permanece en suspenso, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este episodio, que evidencia la complejidad de alcanzar consensos en la designación de magistrados y la importancia de garantizar la autonomía y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho en Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa RicaCorte Plenamagistrados suplentesAsamblea LegislativaNogui Acosta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

La 12° adjudicación minera fue publicada en La Gaceta, favorece a Sierra Dorada Mining S.A. con un permiso en Chontales, en su primera autorización para operar en el país

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

El último informe publicado por el organismo internacional destaca la gravedad de los efectos climáticos y las pérdidas registradas debido a tormentas tropicales que han azotado en los últimos años al país

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

La entidad señaló que el perfil más frecuente incluye labores agrícolas, comercio informal, venta ambulante, mendicidad y trabajo doméstico, con jornadas de más de 12 horas, salarios bajos y riesgos para su bienestar

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

El presidente Bernardo Arévalo inspecciona La Aurora y afirma que ya opera en condiciones funcionales

El mandatario recorrió la terminal para constatar avances de modernización y dijo que el riesgo previo era perder la certificación de Estados Unidos por fallas en seguridad, infraestructura y calidad del servicio

El presidente Bernardo Arévalo inspecciona La Aurora y afirma que ya opera en condiciones funcionales

La Policía Nacional recuperó joyas y dinero robados de una joyería en República Dominicana

Un exempleado de la joyería se encuentra detenido por la Policía Nacional. El sujeto, de 25 años, quedó bajo pesquisa tras la denuncia del propietario del local

La Policía Nacional recuperó joyas y dinero robados de una joyería en República Dominicana

TECNO

Magis TV para ver partidos de grupos del Mundial 2026: riesgos y consecuencias

Magis TV para ver partidos de grupos del Mundial 2026: riesgos y consecuencias

Así operan los hackers durante Mundial 2026: de entradas falsas al robo de identidades

Del tamaño de un arándano: cómo funciona la pastilla del MIT que puede medir la temperatura interna en tiempo real

Conozca el riesgo de usar FutbolLibre App para ver partidos de grupos del Mundial 2026

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

ENTRETENIMIENTO

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood

MUNDO

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes

Rusia espera a los emisarios de Trump tras el acuerdo con Irán para reactivar las negociaciones sobre Ucrania