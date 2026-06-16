Las entidades de la Asociación de Bancos Públicos y Privados aprobaron una reforma integral de su estatuto

Juan Quattromo, en la cabecera, y el resto de las autoridades de la entidad bancaria

Las entidades de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobaron por unanimidad una reforma integral de su estatuto durante el LIIIº Congreso Extraordinario, con el objetivo de actualizar su normativa interna y habilitar una estructura más moderna y federal.

La última adecuación general del Estatuto se remontaba a noviembre de 2006, y la actualización busca incorporar los cambios de la industria financiera, sumar nuevos asociados y renovar los objetivos de la entidad.

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“La actualización de la normativa responde a una visión estratégica de la Presidencia, orientada a armonizar las diversas miradas, trayectorias e intereses de las instituciones miembros para construir una propuesta común que preserve los valores históricos de la Asociación e incorpore, al mismo tiempo, las transformaciones de la industria financiera actual, con la posibilidad de sumar nuevos asociados, renovar los objetivos y promover un sentido federal”, se destacó en un comunicado.

El proceso fue impulsado bajo la conducción del presidente Juan Cuattromo , también presidente de Banco Provincia, y se apoyó en instancias de diálogo y construcción de acuerdos para reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca asociada.

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"Desde la Asociación se coordinó un intenso proceso de diálogo, escucha y construcción de acuerdos que permitió reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca asociada. El resultado alcanzado demuestra la madurez de la entidad para anteponer una visión sectorial compartida por encima de cualquier diferencia circunstancial, ratificando el compromiso colectivo con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en cada rincón del país", se explicó.

La entidad, fundada en 1959 con la misión de promover la banca provincial en un paradigma de banca de desarrollo, sostuvo que el nuevo marco normativo ratifica el compromiso con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en todo el país.

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"La aprobación unánime de este nuevo marco normativo consolida el liderazgo institucional de la Asociación y sienta las bases de una ABAPPRA más ágil, participativa y representativa, preparada para responder con eficacia a los desafíos estratégicos del sistema financiero del presente y del futuro", cerró el comunicado.

Además, de Cuattromo, los vicepresidentes de la entidad son Raúl Paolasso, de Banco de Córdoba (1ero); Guillermo Laje, del Banco Ciudad de Buenos Aires (2do); Laura Sprovieri, del Banco de Corrientes (3era); Livio Gutiérrez, del Banco del Chaco (4to); y Claudio Bosco, del Banco Provincial del Neuquén (5to).

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La entidad

La Asociación está integrada por entidades bancarias representativas de los Estados Provinciales, los bancos municipales, sociales y de inversión de todo el país.

“Su misión contempla como objetivos guía, afianzar el federalismo, impulsar el desarrollo de dicha Banca, propiciar la cooperación entre los asociados y resolver los problemas e inquietudes que se planteen en el sector”, destaca su web. Entre su objetivos se mencionan:

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Propiciar las relaciones convergentes entre la banca pública, privada y extranjera.

Concientizar a la opinión pública respecto de la importancia de contar en todo el territorio del país con una banca pública y privada eficiente y competente, en tanto ello configure un resorte esencial del desarrollo regional.

Representar a los asociados ante los Poderes del Estado, Banco Central de la República Argentina, Ministerios y Secretarías del Estado, Organismos centralizados y descentralizados, y toda otra entidad pública o privada, nacional o extranjera.

Participar mancomunadamente con los poderes públicos y con las autoridades oficiales para resolver problemas de índole económica, financiera y monetaria de interés general.

Realizar estudios acerca de la realidad económica, financiera, monetaria y de las medidas que en ese sentido se adopten, así como también elaborar estadísticas con el fin de extraer las consecuencias prácticas que pudieran afectar a las entidades asociadas y auspiciar su difusión por los medios más adecuados.

Organizar congresos, reuniones plenarias de presidentes, gerentes generales de los asociados para el tratamiento y análisis de temas relativos al sector.

Promover contactos, vinculaciones e intercambio de experiencias con entidades similares del exterior procurando establecer un marco de solidaridad internacional, en especial con aquéllas de los países miembros del MERCOSUR, abordando tópicos afines con la actividad.