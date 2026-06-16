Deportes

La sorprendente decisión que tomó el técnico de Portugal a horas de su debut en el Mundial 2026

El español Roberto Martínez prepara el encuentro ante Congo por el Grupo K de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Roberto Martínez tomó una sorpresiva decisión (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Roberto Martínez tomó una sorpresiva decisión (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Roberto Martínez no renovará su contrato con Portugal al término del Mundial 2026, según reveló el periodista especializado Ben Jacobs, y la decisión estaría tomada sin importar el resultado que obtenga la selección lusa en el torneo. La información, recogida por talkSPORT y replicada por la prensa portuguesa, llega en el peor momento posible: horas antes del debut de Portugal ante la República Democrática del Congo, este miércoles, por el Grupo K.

El contrato del técnico español vence el 31 de julio de 2026 y, de acuerdo con lo que reportó el citado portal, Martínez ya habría comunicado su voluntad de no extenderlo. “Me han dicho que es su decisión no renovar su contrato, ya que busca regresar a la dirección técnica de un club, ya sea en la Premier League o en un equipo europeo de primer nivel, o potencialmente hacerse cargo de uno de los otros grandes equipos europeos", declaró el periodista Alex Crook.

PUBLICIDAD

Roberto Martínez Montoliú nació el 13 de julio de 1973 en Balaguer, España, y acumula casi dos décadas de experiencia en los banquillos. Con licencia UEFA Pro, construyó su carrera en el fútbol inglés: dirigió al Swansea City entre 2007 y 2009, luego al Wigan de 2009 a 2013, y después al Everton de 2013 a 2016. Tras ese paso por la Premier League, asumió la conducción de Bélgica en 2016, cargo que ejerció hasta finales de 2022, antes de llegar a Portugal en enero de 2023.

Roberto Martínez dejaría el cargo tras el Mundial (REUTERS/Marco Bello)
Roberto Martínez dejaría el cargo tras el Mundial (REUTERS/Marco Bello)

En el conjunto belga, Martínez logró un histórico tercer puesto en el Mundial 2018 y llevó a esa selección a estar en el primer puesto del Ranking FIFA durante más de tres años. Sin embargo, un mal desempeño en Qatar 2022 terminó por eyectarlo del cargo.

PUBLICIDAD

Desde que tomó el mando de la selección lusa, Martínez consolidó un plantel que se transformó en uno de los más competitivos de Europa, con una generación de jugadores que irrumpió con fuerza en el momento exacto en que Cristiano Ronaldo busca cerrar su carrera con el único título que le falta. En total, el técnico acumula 40 partidos al frente de Portugal, con un promedio de 2,35 puntos por partido. Además, logró coronarse campeón de la UEFA Nations League.

El propio Martínez llegó al torneo con un discurso de optimismo. El 12 de junio, al aterrizar la expedición portuguesa en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el técnico dijo ante los medios: “El grupo está creciendo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tenemos en Portugal. Un equipo excelente con grandes valores humanos”. La delegación lusa se instaló en el Four Seasons Resort Palm Beach para preparar la fase de grupos.

Ahora, esas palabras contrastan con los rumores que circulan en el entorno de la selección. Según talkSPORT, Martínez aspira a regresar al fútbol de clubes, algo que no hace desde la temporada 2015-2016, cuando dirigió al Everton en la Primera División inglesa. La Premier League aparece como destino prioritario, aunque no se descarta que tome el mando de otro combinado nacional.

La noticia sacude a una selección que tiene todo para ir lejos en el torneo. Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y llega al Mundial 2026 como una de las candidatas con mayor proyección. Tras el debut ante los congoleños, los lusos se medirán con los uzbekos y el elenco cafetero en la fase de grupos.

Temas Relacionados

Roberto MartínezSelección Portugal Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

El extremo, que se retiró de la Albiceleste tras conquistar la Copa América 2024, envió su apoyo vía redes sociales

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste de Lionel Messi abre la defensa de su corona en Kansas City frente a los Zorros del Desierto, que regresan a una Copa del Mundo por primera vez en doce años con Mahrez y Amoura al frente

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

César Carman, presidente del ACA, y Hugo Mazzacane, de la ACTC, se juntaron y sentaron las bases para ponerle fin a la grieta

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

El exjugador dijo que obtuvo el diagnóstico en 2011 tras un estudio en Harvard y que ahora utiliza un medicamento del grupo GLP-1 junto con cambios de hábitos para ganar energía, descansar mejor y mejorar la claridad mental

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se cierra la primera fecha del Grupo J, en un duelo de selecciones con historias opuestas: los europeos regresan a una Copa del Mundo tras 28 años, mientras que los jordanos disputan su primer partido en la historia del torneo

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

DEPORTES

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone: “¡Me duele la panza de los nervios!”

La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone: “¡Me duele la panza de los nervios!”

El encuentro de Luck Ra con La T y La M en la previa del debut de la Selección: bromas, champagne y un deseo cordobés

De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Bajo la sombra del temporal: El misterio de una turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático