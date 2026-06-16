La sorprendente decisión que tomó el técnico de Portugal a horas de su debut en el Mundial 2026

Roberto Martínez tomó una sorpresiva decisión (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Roberto Martínez no renovará su contrato con Portugal al término del Mundial 2026, según reveló el periodista especializado Ben Jacobs, y la decisión estaría tomada sin importar el resultado que obtenga la selección lusa en el torneo. La información, recogida por talkSPORT y replicada por la prensa portuguesa, llega en el peor momento posible: horas antes del debut de Portugal ante la República Democrática del Congo, este miércoles, por el Grupo K.

El contrato del técnico español vence el 31 de julio de 2026 y, de acuerdo con lo que reportó el citado portal, Martínez ya habría comunicado su voluntad de no extenderlo. “Me han dicho que es su decisión no renovar su contrato, ya que busca regresar a la dirección técnica de un club, ya sea en la Premier League o en un equipo europeo de primer nivel, o potencialmente hacerse cargo de uno de los otros grandes equipos europeos", declaró el periodista Alex Crook.

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Roberto Martínez Montoliú nació el 13 de julio de 1973 en Balaguer, España, y acumula casi dos décadas de experiencia en los banquillos. Con licencia UEFA Pro, construyó su carrera en el fútbol inglés: dirigió al Swansea City entre 2007 y 2009, luego al Wigan de 2009 a 2013, y después al Everton de 2013 a 2016. Tras ese paso por la Premier League, asumió la conducción de Bélgica en 2016, cargo que ejerció hasta finales de 2022, antes de llegar a Portugal en enero de 2023.

Roberto Martínez dejaría el cargo tras el Mundial (REUTERS/Marco Bello)

En el conjunto belga, Martínez logró un histórico tercer puesto en el Mundial 2018 y llevó a esa selección a estar en el primer puesto del Ranking FIFA durante más de tres años. Sin embargo, un mal desempeño en Qatar 2022 terminó por eyectarlo del cargo.

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Desde que tomó el mando de la selección lusa, Martínez consolidó un plantel que se transformó en uno de los más competitivos de Europa, con una generación de jugadores que irrumpió con fuerza en el momento exacto en que Cristiano Ronaldo busca cerrar su carrera con el único título que le falta. En total, el técnico acumula 40 partidos al frente de Portugal, con un promedio de 2,35 puntos por partido. Además, logró coronarse campeón de la UEFA Nations League.

El propio Martínez llegó al torneo con un discurso de optimismo. El 12 de junio, al aterrizar la expedición portuguesa en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el técnico dijo ante los medios: “El grupo está creciendo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tenemos en Portugal. Un equipo excelente con grandes valores humanos”. La delegación lusa se instaló en el Four Seasons Resort Palm Beach para preparar la fase de grupos.

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Ahora, esas palabras contrastan con los rumores que circulan en el entorno de la selección. Según talkSPORT, Martínez aspira a regresar al fútbol de clubes, algo que no hace desde la temporada 2015-2016, cuando dirigió al Everton en la Primera División inglesa. La Premier League aparece como destino prioritario, aunque no se descarta que tome el mando de otro combinado nacional.

La noticia sacude a una selección que tiene todo para ir lejos en el torneo. Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y llega al Mundial 2026 como una de las candidatas con mayor proyección. Tras el debut ante los congoleños, los lusos se medirán con los uzbekos y el elenco cafetero en la fase de grupos.

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