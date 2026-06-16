De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

Vogue Latinoamérica publicó un editorial con famosos argentinos en la previa del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 (Video: Instagram)

La previa del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 se vivió de una forma especial en Buenos Aires. Mientras Lionel Scaloni terminaba de definir los once titulares para enfrentar a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, un grupo de figuras del espectáculo y la moda se puso la albiceleste para un editorial de Vogue Latinoamérica que reunió emoción, nostalgia y orgullo.

La editorial, publicada este 16 de junio, muestra a Valeria Mazza, Adrián Appiolaza, Delia Cancela, Eva De Dominici, La Chola Poblete, Zoe Gotusso, La Joaqui y Franco Masini con camisetas históricas de la selección. Las imágenes de Lucas Ricci recorren escenarios porteños que van desde un café clásico hasta murales de La Boca, y cada protagonista abrió su historia personal con la camiseta nacional.

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Valeria Mazza recordó el Mundial 1978 y definió a la selección argentina como una bandera que une al país

Los recuerdos se mezclan con la actualidad futbolística. En este clima de ansiedad mundialista, Valeria Mazza posó con la camiseta del aniversario 50 de AFA en el café Los Galgos, con medialunas y un café sobre la mesa. En diálogo con la revista, recordó: “Mi primer recuerdo de la selección es el Mundial 1978. Argentina. Sede del mundial. Tenía 6 años. Cuando jugaron en Rosario, fui al estadio con mi familia. Escribí: Argentina: Campeón”. Y sumó: “La Selección Argentina para mí es bandera, es mi país. El fútbol nos abraza, nos une y todos con orgullo llevamos los colores de nuestro país”. También evocó la época de Diego Maradona y su vínculo con la moda.

Adrián Appiolaza eligió una camiseta firmada por los jugadores de la selección argentina de 1997 y evocó los festejos familiares del Mundial 1978

Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, eligió una camiseta firmada por los jugadores de la selección argentina de 1997. Su memoria también se remonta a la final del ‘78: “Mi memoria más clara fue el Mundial de 1978, cuando ganamos. Salí a festejar con mi familia en el auto. Fue un momento muy especial. Para mí la selección argentina significa orgullo”. En una de las fotos más especiales, posa en la vereda junto a un mozo en impecable uniforme.

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Delia Cancela sostuvo que el triunfo de la selección argentina en 2022 cambió el ánimo de un país que necesitaba ídolos

Delia Cancela, artista plástica, luce una camiseta de manga larga de 1997 en su taller. “Argentina es un país que necesita ídolos. Y aquí el fútbol es muy fuerte. Acá es muy familiar, mueve otras fibras. Hay un fervor... el creer que nos va a salvar de algo. Recuerdo el triunfo del 2022: la estábamos pasando mal y haber ganado nos cambió algo, era sentir que todo iba a estar mejor”, compartió.

El editorial de Vogue reunió recuerdos del Mundial 1986, Italia 90, Japón 2002 y los festejos en el Obelisco para mostrar al fútbol como puente entre generaciones

La nostalgia familiar aparece en el relato de Eva De Dominici, con la camiseta alternativa de Maradona firmada por Mario Kempes del Mundial ‘94. “Mi primer recuerdo de la selección argentina es mi papá hablando con mi abuelo sobre el Mundial de 1986. Verlos frente a la televisión mirando a Maradona... es un orgullo muy grande que lleva mi familia. Ver el fanatismo de mis abuelos sobre este momento mágico. Es algo muy especial”.

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Las fotos de Lucas Ricci recorren Buenos Aires, desde un café clásico hasta murales de La Boca, para unir moda, fútbol y memoria

La Chola Poblete lleva la camiseta de la selección argentina del año 2000, y rememora: “Me encontraba en el Obelisco y fue un momento muy particular porque me sentía parte de ese evento tan único, y vivirlo así y en ese lugar, con todas esas personas que nos íbamos enterando en ese momento, fue realmente mágico”. El Obelisco, símbolo de festejo colectivo, también aparece en la voz de Zoe Gotusso, con camiseta de manga larga de Lionel Scaloni, 1997: “La selección argentina nos ha unido en tiempos muy difíciles. Nos ha dado muchas victorias y muchas alegrías. Tengo un gran recuerdo en el Obelisco, no me importaba nada. Nos importaba a todos estar ahí y había un orgullo muy grande de estar ahí y de pertenecer”.

El editorial de Vogue reunió recuerdos del Mundial 1986, Italia 90, Japón 2002 y los festejos en el Obelisco para mostrar al fútbol como puente entre generaciones

La mirada actual la aporta La Joaqui, con la camiseta titular de Maradona de 1993. “Nuestra selección tiene algo muy especial, algo muy característico, único. Lo que pasa particularmente con el fenómeno increíble Lionel Messi, es una persona que intentó muchas veces algo que no se le dio. Entonces está arraigado a esto del argentino trabajador. Somos un país que ama lo que tiene”, afirmó.

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La Joaqui vinculó el fenómeno de Lionel Messi con la idea del argentino trabajador dentro de una selección argentina que despierta identificación colectiva

El editorial se completa con Franco Masini, que posa con la camiseta de Italia 90. “Me acuerdo de chiquito estar en la casa de mi tío con mi papá y mi hermana, la selección argentina estaba jugando en el Mundial de Japón de 2002 y nos levantamos como a las cinco de la mañana para ver el partido; gritábamos los goles arriba de la cama. Siempre la selección me lleva a recuerdos muy lindos”.

Franco Masini recordó el Mundial 2002 en familia y el editorial de Vogue presentó al fútbol como un puente entre generaciones y orgullo nacional

Mientras Scaloni define tácticas y nombres, la cultura argentina ya se vistió de celeste y blanco. Las imágenes de Vogue muestran que el fútbol, más allá de la cancha, sigue siendo un puente entre generaciones y un motor de orgullo nacional.

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El equipo de producción incluyó el trabajo de Verónica Luna en peinado y maquillaje, Iris Herzkovich en estilismo y Lucas Medina en realización audiovisual, con postproducción de Lucas Ferrari. Ocho voces, ocho camisetas y un país entero listo para gritar por la selección.