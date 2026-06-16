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Así puedes convertir tus auriculares antiguos en antena de radio FM

Los móviles y reproductores con radio FM emplean el cable de los auriculares como antena, ya que no incluyen una interna por falta de espacio

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auriculares - radio FM - celulares - tecnología - 16 de junio
El cable actúa como una antena externa y mejora la recepción de la señal. (Gemini)

La reutilización de auriculares con cable, que muchos consideran obsoletos tras la popularidad de los modelos inalámbricos, ofrece soluciones ingeniosas y sostenibles. Una de las aplicaciones más prácticas es transformarlos en una antena FM para teléfonos móviles o radios portátiles, prolongando su vida útil y evitando que se conviertan en residuos electrónicos.

Esta alternativa sencilla y económica permite aprovechar los cables internos de los auriculares para captar señales de radio, incluso cuando los altavoces originales ya no funcionan.

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Cómo reutilizar auriculares viejos como antena FM casera

La conversión de unos auriculares dañados en una antena FM funcional se basa en una propiedad técnica elemental: el cable de cobre interno, que originalmente transmitía audio, también puede captar ondas de radio gracias a su longitud y flexibilidad.

Un par de auriculares blancos con cable se muestra en primer plano sobre una superficie de madera clara, con suciedad y cera amarilla visible en las rejillas.
La reutilización de auriculares con cable ofrece soluciones ingeniosas y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos móviles y reproductores de música que cuentan con radio FM, ante la falta de una antena interna por cuestiones de espacio, utilizan el cable de los auriculares como antena receptora.

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Para fabricar esta antena, se necesitan unos auriculares viejos con conector Jack de 3,5 mm, tijeras o alicates, cinta aislante y una cinta métrica o regla. El primer paso es medir la longitud ideal del cable, que debe ser aproximadamente 75 centímetros para captar adecuadamente las frecuencias de radio FM. Si el cable es más corto, se puede emplear la máxima longitud disponible, aunque el alcance será un poco menor.

Después de medir, se corta el cable justo antes de la bifurcación que lleva a cada auricular, dejando un solo hilo. Es importante proteger la punta cortada, envolviéndola con cinta aislante o aplicando una gota de pegamento o silicona, para evitar cortocircuitos y que los hilos se deshilachen.

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El primer paso es medir la longitud ideal del cable, que debe ser aproximadamente 75 centímetros. (Imagen ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en conectar el Jack al puerto de auriculares del teléfono o radio portátil, abrir la aplicación de radio FM y encender el altavoz del dispositivo. Así, el cable actúa como una antena externa y mejora la recepción de la señal.

Este método solo funciona en dispositivos con aplicación nativa de radio FM y puerto Jack de 3,5 mm. Muchos teléfonos modernos de gama alta han eliminado ambos elementos, por lo que la antena resulta especialmente útil para modelos de gama media, baja o más antiguos.

Alternativas para reciclar auriculares antiguos en casa

Además del uso como antena, los cables de auriculares permiten fabricar objetos prácticos o decorativos. Una opción sencilla es crear una pulsera artesanal utilizando los filamentos internos del cable, que pueden ser de varios colores y dar lugar a diseños personalizados.

Primer plano de una mujer de cabello castaño sentada en un parque, con los ojos cerrados y una sonrisa leve, escuchando música con auriculares blancos con cable.
Las personas prefieren los auriculares con cable principalmente por su calidad de sonido superior, cero latencia (ideal para jugar o editar) y su practicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso consiste en retirar la cubierta exterior del cable, cortar varias tiras del mismo largo, unir los extremos y trenzarlos junto a otros materiales como hilo encerado o cordón fino. El resultado es una pulsera liviana y económica hecha con materiales recuperados.

Otra alternativa útil es emplear el cable de los auriculares para mantener organizados cargadores y otros cables, evitando enredos dentro de mochilas o cajones. Solo se necesita enrollar el cargador y sujetarlo utilizando el propio cable del auricular, asegurando con uno o dos nudos suaves. Para un acabado más práctico, se puede añadir una tira de velcro.

Cuáles son los beneficios de reutilizar auriculares en casa

Estas soluciones permiten reducir la cantidad de residuos electrónicos generados, alargando el ciclo de vida de materiales que suelen terminar en vertederos. Aprovechar los cables de auriculares para nuevas funciones ayuda a ahorrar dinero y a fomentar el reciclaje doméstico, utilizando recursos que ya están en casa sin necesidad de adquirir productos adicionales.

Transformar auriculares en desuso en antenas FM, pulseras o sujetacables demuestra que objetos aparentemente obsoletos pueden tener aplicaciones útiles y sencillas, contribuyendo tanto al orden cotidiano como al cuidado ambiental.

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