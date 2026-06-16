República Dominicana

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

El Ministerio de Turismo informó que el ingreso de viajeros por avión creció un 10.8% interanual en los primeros cinco meses, impulsado por la recuperación de mercados emisores y la confianza en el destino

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Vista aérea de un avión blanco de pasajeros sobre una bandera de la República Dominicana con textura, cubriendo parcialmente el escudo central.
Un avión de pasajeros descansa sobre la bandera de la República Dominicana, simbolizando la conectividad aérea y el floreciente sector turístico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo aéreo en República Dominicana registró un crecimiento de 10.8% en la llegada de turistas durante los primeros cinco meses de 2026, consolidando la tendencia ascendente del sector, según reportó el Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR). La información fue divulgada este martes por el ministro de Turismo, David Collado, durante su habitual conferencia de prensa dedicada a analizar el comportamiento del sector turístico y su impacto en la economía nacional.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y mayo de este año, el país recibió un total de 4,147,025 turistas vía aérea, cifra que supera en más de 400,000 los registros del mismo periodo del año anterior. El titular de la cartera, David Collado, precisó que este desempeño representa uno de los mejores arranques de año para la industria turística local y atribuyó el avance a la recuperación de mercados emisores clave y a la confianza sostenida en el destino caribeño.

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En el balance general, el MITUR confirmó que la suma de turistas aéreos y cruceristas alcanzó los 5,641.659 visitantes en el periodo enero-mayo, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 8% respecto a 2025. Según el reporte ministerial, la llegada de 1,494,634 cruceristas por vía marítima contribuyó de forma significativa a este nuevo récord de visitantes. “Y esas llegadas de 4,147.025 por la vía aérea y 1,494,634 por la marítima nos dan el gran número de visitantes en estos cinco meses: 5,6410,659. Otro récord más en número de llegadas”, subrayó Collado en declaraciones recogidas por el propio ministerio.

El turismo en República Dominicana sumó 5,641.659 visitantes por aire y mar en los primeros cinco meses de 2026, con un crecimiento acumulado del 8. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)
El turismo en República Dominicana sumó 5,641.659 visitantes por aire y mar en los primeros cinco meses de 2026, con un crecimiento acumulado del 8. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)

Mayo marca récord de llegadas

El mes de mayo fue especialmente positivo para el turismo dominicano. Durante ese mes, 744.045 visitantes arribaron al país por vía aérea, lo que se traduce en un incremento del 10.4% en comparación con mayo de 2025, un 9.8% más que en 2024, 19.7% respecto a 2023 y 40,9% más que en 2019, año previo a la pandemia. Además, en mayo, 139.881 cruceristas llegaron a los diferentes puertos del país, continuando la tendencia positiva observada durante el primer cuatrimestre del año.

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El análisis de la procedencia de los visitantes revela que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, representando el 41% del total de turistas recibidos en mayo. Le siguen Canadá (21%), Argentina (7%), Colombia (5%) y un grupo conformado por Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú, cada uno aportando cerca del 2%. Estos datos confirman la diversidad de los mercados emisores y la solidez de la oferta turística dominicana para captar visitantes de diferentes regiones.

Punta Cana lidera las llegadas aéreas

Por aeropuertos, Punta Cana concentró el mayor flujo de turistas durante los primeros cinco meses, con el 66% del total de llegadas aéreas. Le siguieron los aeropuertos de Las Américas (19%), Cibao (10%), Puerto Plata (5%) y, en menor medida, La Romana y Samaná, cada uno con el 1%. En el mes de mayo, las terminales de Punta Cana y Las Américas recibieron el 54% y 28% de los vuelos, respectivamente, mientras que Cibao registró el 11%, Puerto Plata el 3%, Higüero el 2% y La Romana y Samaná el 1%.

Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)
Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)

El informe presentado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana también abordó la ocupación hotelera y la satisfacción de los visitantes. Según los datos oficiales, la ocupación hotelera entre enero y abril superó el 79%, y los niveles de satisfacción de los turistas alcanzaron 4.5 puntos en una escala de 5. El ministro Collado destacó el impacto de estos resultados en la fidelización de los viajeros, ya que el 93% de los visitantes expresó su intención de regresar al país y el 60% manifestó que recomendaría el destino.

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