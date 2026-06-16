River Plate confirmó los nombres de los jugadores que no serán tenidos en cuenta: el comunicado del club

River Plate llevará a cabo una importante reestructuración (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate viajará a Alicante, España, el sábado 20 de junio para realizar la pretemporada. Antes de esa fecha, el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio. Sin embargo, la delegación que partirá hacia Europa bajo el mando de Eduardo Coudet no contará con siete futbolistas: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Todos ellos deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar en Buenos Aires, según informó el club en un comunicado.

A ese grupo se suman Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes tampoco integrarán la delegación rumbo a Alicante. El club precisó que ambos tienen negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones.

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En el caso de Kevin Castaño, su ausencia responde al Mundial: el mediocampista se reincorporará a los trabajos una vez que su selección concluya su participación en el torneo, aunque lo hará con el grupo de relegados. La misma condición aplica para Matías Galarza Fonda, aunque con una salvedad: su regreso al plantel quedará supeditado a que la opción de compra sobre su pase no sea ejecutada.

El comunicado de River Plate

El comunicado también incluyó la situación del defensor Andrés Herrera, cuyo préstamo en Columbus Crew vence el 30 de junio. Según informó el club, el jugador tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a la institución estadounidense.

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Por último, el Millonario señaló que cuatro futbolistas que sí viajarán a Alicante fueron declarados negociables, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos representantes. El club no reveló los nombres de esos jugadores.

Vale recordar que Kendry Páez y Matías Viña tampoco continuarán en el club, ya que desde la dirigencia de Núñez decidieron interrumpir sus préstamos con Chelsea y Flamengo, respectivamente.

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En ese marco de reestructuración, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo avanza con una agenda de refuerzos. Según pudo saber Infobae, el club inició contactos preliminares para sondear la situación de Facundo Medina, defensor de 27 años surgido de las inferiores del club que actualmente milita en el Olympique Marsella de Francia y que se encuentra en plena disputa del Mundial con la selección argentina.

El interés del club apunta a cubrir una eventual venta de Lautaro Rivero, por quien River espera recibir entre 7 y 10 millones de euros.

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Ya con las incorporaciones de Nicolás Otamendi -que se sumará al finalizar el Mundial- y Mauro Arambarri confirmadas, la dirigencia también acelera gestiones por Ángel Correa, Giovanni Simeone, Nelson Deossa y Thiago Almada.

EL COMUNICADO COMPLETO DE RIVER PLATE

El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

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En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

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El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes.

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