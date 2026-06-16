La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone: “¡Me duele la panza de los nervios!”

Carolina Baldini expresó su emoción por el debut mundialista de Giuliano Simeone con Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Horas antes de que Argentina pisara el césped del Kansas City Stadium para enfrentar a Argelia en el debut del Mundial 2026, Carolina Baldini no pudo contener la emoción y le dedicó un mensaje público a su hijo Giuliano, el menor de sus tres hijos, que a los 23 años juega su primera Copa del Mundo con la albiceleste. “Qué emoción que tengo. Qué alegría. ¡Me duele la panza de los nervios!”, escribió en sus historias de Instagram, con una honestidad que sus seguidores recibieron con una lluvia de respuestas.

La imagen que acompañó las palabras de Baldini lo decía todo: una tarjeta digital con la figura de Giuliano Simeone vistiendo la camiseta celeste y blanca, formando un corazón con las manos. En la parte superior, los datos del partido (Argentina vs. Argelia, 16 de junio de 2026, 22 horas, Kansas City Stadium) y de fondo, la tribuna iluminada de un estadio. Una postal mundialista con nombre propio.

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El mensaje completo que publicó fue breve pero cargado: “Llegó el día, hoy empieza un momento tan lindo en tu carrera, tan deseado, tan buscado, tan merecido”. Y cerró con la frase que, según ella misma contó, siempre le repite al joven delantero: “Da siempre lo mejor, lo demás viene solo. Te amo”, seguida de un corazón rojo.

El mensaje de Carolina Baldini destacó que el debut de Giuliano Simeone en el Mundial 2026 fue un momento deseado y buscado en su carrera

Baldini no se quedó en Buenos Aires esperando noticias. Reorganizó su agenda y viajó a Kansas City para estar presente desde el primer minuto. La empresaria y exmodelo llegó junto a Gianluca Simeone, el hermano mayor de Giuliano, y a Eva Bargiela, pareja de Gianluca, quien viajó con Faustino, el hijo de la pareja, de apenas seis meses. El bebé se convirtió rápidamente en el protagonista involuntario de la previa: apareció en las fotos del avión, en el cochecito por las calles de Kansas y hasta con la camiseta de la selección puesta, como un hincha más.

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El arribo del grupo familiar quedó registrado en el aeropuerto, decorado con los carteles oficiales del Mundial. Las imágenes que compartieron en redes mostraron a la familia con la energía propia de quien sabe que está a punto de vivir algo que no se repite. Gianluca salió del hotel ya con la camiseta alternativa azul de la AFA; Eva, con la titular celeste y blanca y los colores de la bandera pintados en las mejillas. Faustino, en su cochecito, tapado con la insignia nacional.

La tarde previa al partido, el grupo se sumó al banderazo que los argentinos organizaron en los parques de Kansas City. Las calles se llenaron de camisetas, banderas y cánticos. Baldini se movió entre la multitud, se fotografió con otros hinchas y publicó videos de la marea celeste y blanca con una frase que resumió el clima: “Qué ambiente. Qué alegría. Qué pasión. Somos argentinos”.

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La familia de Giuliano Simeone participó del banderazo de los argentinos en Kansas City antes del partido entre Argentina y Argelia

Antes del banderazo, hubo tiempo para un momento más íntimo. Ya instalados en la ciudad, el grupo se reunió con Giuliano en la terraza del hotel. Mate de por medio, sonrisas y abrazos entre Carolina, Gianluca, Eva y el propio futbolista, en la antesala de su debut mundialista. Fue el propio Giuliano quien subió la postal más tierna de la previa: una historia en Instagram junto al pequeño Faustino, ambos con la camiseta argentina. “Hola tío”, escribió el delantero junto a la imagen.

Giuliano Simeone juega como delantero y extremo derecho en el Atlético de Madrid de la Primera División de España, club al que pertenece desde 2022. Su convocatoria al plantel de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 representó la consolidación de un camino que empezó a construir desde joven, lejos del apellido que carga y cerca del trabajo diario. Su padre, Diego “Cholo” Simeone, participó de tres Copas del Mundo como jugador. Ahora es el turno del menor del clan.

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