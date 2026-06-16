El encuentro de Luck Ra con La T y La M en la previa del debut de la Selección: bromas, champagne y un deseo cordobés

El cordobés y los cantantes se divirtieron antes del partido

En una mezcla de expectativa y ansiedad, miles de argentinos esperan el debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia. La Selección Argentina jugará su primer partido del Mundial 2026 en la noche de este martes. En ese marco, mientras se preparaban para el partido, Luck Ra y La T y La M mostraron fueron abordados por un programa de streaming, reflejando cómo vivían la previa en Kansas.

Todo sucedió cuando Marti Benza llegó a un local. “Buenas, estamos en vivo”, dijo la joven al abordar al cordobés. Fiel a su estilo, el intérprete de “La Morocha” respondió con humor: “Estoy comiendo, ¿me pueden romper las pel...en otro momento?”.

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Siguiendo su juego, la influencer le comentó: “¿Te puedo pedir una foto? Por favor, ya mismo, no puedo creerlo. Te caímos con la cámara, justo estamos en vivo. Permiso, perdón”. Acto seguido, Benza saludó a todo el grupo. “Iba a hacer la típica pregunta, ¿qué hacen por acá? Peor me imagino que ya todos sabemos”, continuó diciendo el cordobés.

Fue entonces cuando Luck Ra se animó a decir: “Yo ahora canto el himno, antes del partido”. Al ver la cara de sorpresa de Benza, el joven aclaró que se trataba de una broma: “No, mentira. Ojalá, en el mundial 2038. Algún día, ¿quién dice? Manifestémoslo acá”.

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Luck Ra habló con Marley y Ian Lucas a horas del debut de Argentina

Con la idea de traer seriedad a la charla, la influencer le preguntó al cantante qué estaban haciendo. Nuevamente, Luck Ra respondió con ironía: “Vine a conocer Kansas y ahora me vuelvo para casa. Ahora a las cinco de la tarde me vuelvo. Como y me voy. No, vengo a disfrutar. Y después me voy a España”.

Tras las risas, el novio de La Joaqui contó cómo vivía la previa y sus ansias por tomar la clásica bebida cordobesa: “Hoy tengo que hacer el speedrun de Mundial. Ya me pedí un fernet, le pedí si tenían. Si alguien tiene, yo lo tomo con zero. Me gusta sentir gusto al fernet. Me peleo a muerte con los que dicen que tomarlo así está mal”.

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En sus redes, el joven también mostró parte de su día en Kansas. “Si ven a un tipo de pelo azul en la calle soy yo buscando fernet. Vamos Argentina hoy”, escribió el cordobés en sus stories de Instagram. Luego, Luck Ra compartió un video junto a Tobias Medrano. “Ni un segundo de historia y ya hace cag...”, describió el influencer mostrando cómo el cantante de La T y La M descorchaba un champagne y este desbordaba de espuma.

Días atrás, antes de viajar a Estados Unidos, el cordobés fue al programa de Mario Pergolini.“Estudié psicología un año y medio. Casi que me recibí de psicólogo”, lanzó el músico entre risas, provocando la reacción inmediata tanto del conductor como de los panelistas. El estudio se llenó de carcajadas ante la ocurrencia, pero el comentario escondía un trasfondo que rápidamente salió a la luz.

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Luck Ra junto a La T y La M

El artista explicó que, después de terminar la secundaria, decidió anotarse en la universidad y darle una oportunidad a una carrera tradicional. “Me fue muy bien”, remató, mientras el clima se distendía aún más entre bromas y guiños cómplices.

Durante la entrevista, Evelyn Botto aprovechó la confesión para bromear: “Puede atender, pero sale más barato”. Enseguida, Pergolini intervino con energía: “No puede, no, no, no”. El ida y vuelta le puso un toque de humor a una charla que, por momentos, navegó entre la anécdota y la reflexión sobre el futuro.

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El cantante se tomó un instante para profundizar en su decisión de abandonar la facultad. “Me di cuenta de que no era para mí. No me gustaba. Yo quería ejercer, pero a la vez tenía que aprender cosas que no sé cuándo iba a usar”, comentó ante la mirada atenta del conductor y el panel.